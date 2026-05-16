Efsane Aktör Hüngür Hüngür Ağladı! Cannes’da John Travolta Fırtınası

Hollywood efsanesi John Travolta yönetmen koltuğuna ilk kez oturduğu "Propeller One-Way Night Coach" filminin prömiyeri için 79. Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi. 72 yaşındaki usta aktör festivalde hayatının en büyük sürprizlerinden biriyle karşılaştı. Dünya sinemasına sunduğu eşsiz katkılar nedeniyle Travolta’ya festivalin en prestijli ödülü olan "Onursal Altın Palmiye" takdim edildi.

"Haber Alınca Bebekler Gibi Ağladım"

Ödül heyecanının yanı sıra filminin festivale kabul edilme sürecini de izleyicilerle paylaşan John Travolta sahne arkasındaki büyük dramı ve mutluluğu gözler önüne serdi. Festival yönetiminin kararını öğrendiği anı "Kasım ayında görüşmeler yaparken hiçbir beklentim yoktu. Filmimin seçildiğini bu kadar erken kabul görerek tarihe geçtiğini öğrendiğim an evde bebekler gibi ağladım" şeklinde anlattı. Aldığı ödüle hem sevinip hem şaşırdı ve "Buna inanamıyorum bu benim için çok büyük bir gurur. Bu ödül, Oscar’ın bile çok ötesinde bir anlam taşıyor." dedi.

Ölen Oğlunun Hatırası Beyaz Perdede

Travolta’nın yönettiği bu özel film aslında usta oyuncunun kalbindeki en büyük yaranın bir yansıması niteliğinde. Hikaye ünlü aktörün 1997 yılında kaleme aldığı aynı adlı kitaba dayanıyor. Havacılık tutkunu 8 yaşındaki Jeff adlı küçük bir çocuğun annesiyle birlikte Hollywood’a ulaşmak adına çıktığı uçak yolculuğunu anlatan eser aslında Travolta’nın genç yaşta kaybettiği oğlu Jett’in anısına yazıldı. Oyuncunun 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta da film ekibiyle birlikte kameralara poz verdi. Travolta salondaki ekibi için "Bu film benim hayatımın özeti. Sanatçı varlığımı buradaki aileme borçluyum." diyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Kırmızı Halıda Radikal İmaj Değişikliği

Fransa’ya kendi özel uçağının kokpitine bizzat geçerek uçan usta aktör Cannes kırmızı halısında fiziksel değişimiyle de ilgi odağı oldu. Fit görüntüsü ile 72 yaşındaki Travolta tarzıyla gençlere taş çıkardı. Krem rengi beresi sakal ve bıyıklarını belirgin bir şekilde boyatmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı. Hem duygusal hikayesiyle hem yeni imajıyla Cannes tarihine geçen John Travolta bu festivalle birlikte kariyerinin en unutulmaz zirvelerinden birini yaşadı.