Songül Öden: Hamilelik sürecinde eşimi hiç zorlamadım!

Ünlü oyuncu Songül Öden, son olarak 'Oğlum' adlı dizide rol aldı ve 44 yaşında. 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlendi ve hamile olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Songül Öden, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi.

Birleşmiş Milletler ile Cumhuriyet Bayramı ve 100. yılı için çekimler olduğunu belirten oyuncu, aynı zamanda çok konuşulan 'Atatürk' filmi hakkında düşüncelerini paylaştı. Hamilelik sürecini ise "Hamilelik güzel geçiyor. Mide bulantısı ve reflü dışında tabii ki. Eşimi de hiç zorlamadım, sadece bir kere karpuz istemiştim. Herkes ister. Ne var bunda!" şeklinde anlattı.

Öden, isim konusundaki soruya ise, "Onu size söylemem, şaka bir yana aklımda isimler var ama tam emin değilim" cevabını verdi. Hazırlık yapmadığını belirterek, "Önce bir gelsin, ben alışveriş yapmadım ama arkadaşlarım yapıyor. Doğduğunda yaparım" dedi.