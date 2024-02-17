Songül Öden doğum fotoğrafını yayınladı

Ünlü iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünya evine giren ve geçtiğimiz ay anne olan Songül Öden, mutluluğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu, kızına Sone Larin adını verirken, doğum anının sevincini ve duygularını samimi bir şekilde paylaştı.

Öden, kızını kucağına aldığı anı doğum fotoğrafıyla takipçileriyle paylaşarak, "Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca, yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdiğini ve bu süreçte gelen güzel mesajlara ve aramalara dönemediğini belirterek, takipçilerinden anlayış istedi.

İşte Öden'in o paylaşımı:

"Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi. Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzem mesajlarınıza / aramalarına dönemiyorum, bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun."