Songül Karlı’yı Görenler Şaşkına Döndü! “Bu Kim?”

Songül Karlı Sana Değer programıyla ekranlara döndü. Tanıtımdaki görüntüsü sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar ünlü türkücüyü tanımakta zorlandı.

Songül Karlı’yı Görenler Şaşkına Döndü! “Bu Kim?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 16:54

Ünlü türkücü Songül Karlı, yeni sezonda Sana Değer programıyla yeniden ekranlara dönüyor. Son dönemde görünümündeki değişimlerle sık sık magazin gündemine gelen Karlı, programın tanıtım videosuyla da yine dikkatleri üzerine çekti.

Tanıtımda Songül Karlı’yı gören bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını söyledi. Karlı’nın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada konuşulurken, paylaşımın altına birbirinden farklı yorumlar yağdı.

“Bu Kim?” Yorumları Dikkat Çekti

Songül Karlı’nın tanıtımdaki görüntüsü sosyal medyada adeta olay oldu. Kullanıcıların bir kısmı ünlü şarkıcının değişimine şaşırırken, bazıları ise oldukça sert yorumlarda bulundu.

Paylaşımın altında “Bu kim?”, “Songül’e ne oldu?” ve “Kendinize yazık ettiniz” gibi yorumların yer alması dikkat çekti. Böylece Karlı’nın program dönüşü daha ilk tanıtımdan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Estetik Açıklamalarıyla da Gündemdeydi

Songül Karlı, daha önce yaptığı açıklamalarla da estetik operasyonları konusunda gündeme gelmişti. Ünlü türkücü, geçmişte göğüs küçültme operasyonu geçirdiğini ve bir operasyonun daha gündeminde olduğunu söylemişti.

Şimdi ise özellikle yüzündeki değişim dikkat çekiyor. Karlı’nın görünümündeki farklılık üzerine sosyal medyada çeşitli estetik uygulamalar yaptırdığına dair yorumlar ortaya atıldı.

Yeni Görünümü Çok Konuşulacak

Karlı’nın botoks, dudak dolgusu, elmacık dolgusu ve nazolabial dolgu gibi işlemler yaptırdığı öne sürülürken, ünlü şarkıcının bu iddialarla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu.

Uzun süredir ekranlarda olan Songül Karlı, Sana Değer ile yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, tanıtım videosundaki görüntüsü programın kendisinden bile önce konuşulmaya başladı. Bakalım Karlı’nın ekran macerası başladığında sosyal medyadaki bu yoğun ilgi nasıl devam edecek?

Benzer Haberler
95 Yaşındaki Rahmi Koç Piste Çıktı! Görenler Şaşkın 95 Yaşındaki Rahmi Koç Piste Çıktı! Görenler Şaşkın
Hande Soral Ne Giydi Böyle? Gala Tarzına Tepki Yağdı Hande Soral Ne Giydi Böyle? Gala Tarzına Tepki Yağdı
Ceyhun Fersoy Neden Gelmedi? “Affet Abi” Diyerek Açıkladı Ceyhun Fersoy Neden Gelmedi? “Affet Abi” Diyerek Açıkladı
Nebahat Çehre’den 80’ler Akımına Olay Gönderme! Bakın Ne Dedi Nebahat Çehre’den 80’ler Akımına Olay Gönderme! Bakın Ne Dedi
60’ına Bastı Ama Yıllara Meydan Okudu! Salma Hayek Şaşırttı 60’ına Bastı Ama Yıllara Meydan Okudu! Salma Hayek Şaşırttı
Sinem Kobal Ailesiyle Tatili Noktaladı! O Kareler Çok Sevildi Sinem Kobal Ailesiyle Tatili Noktaladı! O Kareler Çok Sevildi
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
  • 01-09-2026 19:47

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
  • 04-09-2026 13:40

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı
  • 03-09-2026 20:00

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar
  • 07-09-2026 11:06

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar