Songül Karlı’yı Görenler Şaşkına Döndü! “Bu Kim?”

Ünlü türkücü Songül Karlı, yeni sezonda Sana Değer programıyla yeniden ekranlara dönüyor. Son dönemde görünümündeki değişimlerle sık sık magazin gündemine gelen Karlı, programın tanıtım videosuyla da yine dikkatleri üzerine çekti.

Tanıtımda Songül Karlı’yı gören bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını söyledi. Karlı’nın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada konuşulurken, paylaşımın altına birbirinden farklı yorumlar yağdı.

“Bu Kim?” Yorumları Dikkat Çekti

Songül Karlı’nın tanıtımdaki görüntüsü sosyal medyada adeta olay oldu. Kullanıcıların bir kısmı ünlü şarkıcının değişimine şaşırırken, bazıları ise oldukça sert yorumlarda bulundu.

Paylaşımın altında “Bu kim?”, “Songül’e ne oldu?” ve “Kendinize yazık ettiniz” gibi yorumların yer alması dikkat çekti. Böylece Karlı’nın program dönüşü daha ilk tanıtımdan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Estetik Açıklamalarıyla da Gündemdeydi

Songül Karlı, daha önce yaptığı açıklamalarla da estetik operasyonları konusunda gündeme gelmişti. Ünlü türkücü, geçmişte göğüs küçültme operasyonu geçirdiğini ve bir operasyonun daha gündeminde olduğunu söylemişti.

Şimdi ise özellikle yüzündeki değişim dikkat çekiyor. Karlı’nın görünümündeki farklılık üzerine sosyal medyada çeşitli estetik uygulamalar yaptırdığına dair yorumlar ortaya atıldı.

Yeni Görünümü Çok Konuşulacak

Karlı’nın botoks, dudak dolgusu, elmacık dolgusu ve nazolabial dolgu gibi işlemler yaptırdığı öne sürülürken, ünlü şarkıcının bu iddialarla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu.

Uzun süredir ekranlarda olan Songül Karlı, Sana Değer ile yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, tanıtım videosundaki görüntüsü programın kendisinden bile önce konuşulmaya başladı. Bakalım Karlı’nın ekran macerası başladığında sosyal medyadaki bu yoğun ilgi nasıl devam edecek?