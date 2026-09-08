Hande Soral Ne Giydi Böyle? Gala Tarzına Tepki Yağdı

TRT’nin yeni dizisi “Evlilik Güzeldir” ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Soral, dizinin galasında yaptığı seçimle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Son olarak “Ateş Kuşları” dizisinde Mercan karakteriyle izlediğimiz oyuncu, bu kez Zeynep Bahtiyar rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin özel gecesine eşiyle birlikte katılan Soral, baştan aşağı siyah bir kombin tercih etti. Vücudunu saran mini elbisesi ilk bakışta dikkatleri üzerine çekerken, asıl olay elbisenin tamamlayıcısı olan transparan pantolonda yaşandı.

Siyah Kombine Transparan Dokunuş

Soral’ın elbisesinde kayık yaka detayı öne çıkıyordu. Sol omuzdan başlayıp eteğe kadar uzanan üç boyutlu siyah çiçek aplikeleri ve hafif ışıltılı boncuk işlemeleri de kombine farklı bir hava katıyordu.

Ancak oyuncu, klasik bir mini elbise görünümünde kalmak yerine cesur bir tercih yaptı. Elbisenin altına şeffaf siyah tül kumaştan, İspanyol paça bir pantolon ekledi.

Tarzıyla ezber bozmak isteyen Soral’ın bu tercihi ise sosyal medyada beklediği ilgiyi göremedi. Özellikle transparan pantolon, gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı

Gala fotoğraflarının paylaşılmasının ardından sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Hande Soral’ın tarzını beğenenlerin yanı sıra kombini fazla iddialı bulanlar da oldu.

Bazı kullanıcılar “Bu hiç olmamış”, “O nasıl bir pantolon?” ve “Bu ünlüleri kim giydiriyor?” gibi yorumlarla düşüncelerini açıkça dile getirdi.

Yani gecenin sonunda dizinin kendisinden önce Hande Soral’ın gala kombini konuşuldu. Oyuncunun cesur stil tercihi sosyal medyada adeta tartışma yarattı. Bakalım Soral, yeni dizisiyle ekranda nasıl bir performans gösterecek ve bu kez gündem oyunculuğuyla mı olacak?