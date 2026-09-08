Ceyhun Fersoy Neden Gelmedi? “Affet Abi” Diyerek Açıkladı

5 Eylül’de evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul’da duygusal bir anma töreni düzenlendi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen törende Kılıç’ın ailesi, dostları ve yıllarca birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşları bir araya geldi.

Ancak törende dikkat çeken bir eksiklik vardı. Kılıç’la “Seksenler” dizisinde uzun süre aynı sette yer alan Ceyhun Fersoy, törende bulunamadı. Onu göremeyenler merak ederken, Fersoy neden gelemediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

“Affet Abi, Yanında Olamadım”

Ceyhun Fersoy, Serhat Kılıç’ın törenine katılamadığı için duyduğu üzüntüyü oldukça içten sözlerle anlattı. Film çekimi nedeniyle Rize’de olduğunu belirten oyuncu, “Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim, lütfen beni affet” diyerek Kılıç’tan helallik istedi.

Fersoy, çekimler nedeniyle İstanbul’a gelemediğini söylerken, en kısa zamanda Kılıç’ı ziyaret edeceğini de ifade etti. Bu sözler, iki oyuncu arasındaki yakınlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

“O Günleri Çok Özleyeceğimi Bilmiyordum”

Fersoy’un paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. “Seksenler” dizisinin setinde tüm oyuncuların bir arada olduğu eski bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, yıllar öncesine giderek duygusal bir mesaj yazdı.

10 Ekim 2013 tarihli kareyi paylaşan Fersoy, o günleri bu kadar özleyeceğini hiç düşünmediğini söyledi ve “Bir daha böyle kadro ne zaman gelir?” diyerek eski günlere duyduğu özlemi dile getirdi.

“Biz Buradayız Ergun Plak Abi”

Ceyhun Fersoy, Serhat Kılıç’la ilgili bir başka eski kareyi de takipçileriyle paylaştı. Dizide Kılıç’ın canlandırdığı Ergun Plak karakterini hatırlatan fotoğrafın üzerine “Biz buradayız Ergun Plak abi” notunu düşen Fersoy, vefat eden rol arkadaşına adeta sosyal medyadan veda etti.

Kılıç’ın bugün Ankara’da toprağa verileceği öğrenilirken, Fersoy’un bu paylaşımları sevenlerini de duygulandırdı.