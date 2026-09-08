95 Yaşındaki Rahmi Koç Piste Çıktı! Görenler Şaşkın

İş dünyasının duayen isimlerinden Rahmi Koç, bu kez yaptığı bir işle değil, enerjisiyle gündeme geldi. 95 yaşındaki Koç, katıldığı bir yemeğin ardından müzik başlayınca kendini piste attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dans eden Koç, çevresindekilere de keyifli anlar yaşattı.

Yemek sonrası piste çıkan Rahmi Koç’un dans ettiği anlar gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Özellikle yaşı, bu anları daha da konuşulur hale getirdi. 95 yaşında olmasına rağmen müziğe eşlik edip dans eden Koç, enerjisiyle adeta gençlere taş çıkardı.

Gecenin En Çok Konuşulan Anı Oldu

Rahmi Koç, katıldığı bir yemek sonrası dans etti. pic.twitter.com/BZHlxggYhW — Aykırı (@aykiri) September 8, 2026

Rahmi Koç’u genellikle iş dünyasındaki çalışmaları, açıklamaları ve hayat hikâyesiyle görüyoruz. Ancak bu kez bambaşka bir görüntüsüyle karşımıza çıktı. Katıldığı yemekte güzel vakit geçiren Koç, müzikle birlikte piste çıkınca gecenin havası da bir anda değişti.

Dans ederken oldukça keyifli olduğu görülen Koç, gecenin sıradan bir yemek buluşması olarak kalmasını engelledi. Masada başlayan gece, pistte devam eden neşeli anlarla renklendi.

Yaşı Duyan Bir Kez Daha Bakıyor

Bu görüntülerin en dikkat çekici tarafı ise elbette Rahmi Koç’un yaşı. 95 yaşındaki iş insanının yemek sonrasında piste çıkıp dans etmesi, enerjisiyle dikkat çekmesine neden oldu.

İlerleyen yaşına rağmen sosyal hayatın içinde aktif şekilde yer alan Koç’un bu görüntüsü, gecenin unutulmaz anlarından biri olarak öne çıktı. Dans pistinde müziğin tadını çıkaran Koç, “Yaş sadece bir sayı” dedirten görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Kısacası Rahmi Koç, 95 yaşında da hayatın keyfini çıkarmayı bildiğini bir kez daha gösterdi. İş dünyasının ağırbaşlı ismi, bu kez pistteki neşeli halleriyle geceye damgasını vurdu.