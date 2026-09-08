Nebahat Çehre’den 80’ler Akımına Olay Gönderme! Bakın Ne Dedi

Güzelliği ve zarafetiyle yıllardır adından söz ettiren Nebahat Çehre, sosyal medyada son dönemin en popüler akımlarından biri olan 80’ler modasına katıldı. Ancak usta oyuncunun paylaşımı diğerlerinden biraz farklıydı. Herkes yapay zekâyla kendini 80’lerde hayal ederken Çehre, gerçekten 80’lerde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Üstelik paylaşımındaki sözlerle de adeta akıma son noktayı koydu. Çehre, “Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor” diyerek yıllar öncesine gönderme yaptı. Açıkçası fotoğraf da bu sözleri fazlasıyla destekledi.

“Biz Zaten O Yıllardan Geldik”

Nebahat Çehre’nin paylaştığı kare, onun “Büklüm Büklüm” döneminden. Yani ortada ne yapay zekâ var ne de sonradan eklenmiş bir filtre... Fotoğraf, gerçekten 80’li yıllardan kalma.

Usta oyuncu paylaşımının devamında ise “Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80’ler. ‘Büklüm Büklüm’ günlerinden… Filtre yok, AI yok; bolca 80’ler ihtişamı var” ifadelerini kullandı.

Çehre’nin bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, yıllara meydan okuyan görüntüsü de sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Özellikle son yıllarda sık sık güzelliğiyle konuşulan oyuncunun eski fotoğrafı, takipçilerinden de büyük ilgi gördü.

Estetik Açıklamasıyla da Gündemdeydi

Nebahat Çehre sadece 80’ler karesiyle değil, geçtiğimiz günlerde estetik hakkında yaptığı açıklamayla da konuşulmuştu. Kırışıklıkları olduğunu söyleyen oyuncu, yüzünü gerdirmekten korktuğunu belirtmiş ve “Onları seviyorum” diyerek doğal görünümden yana olduğunu dile getirmişti.

Yeni sezonda “Tuzlu Kahve” dizisiyle ekranlara dönen Nebahat Çehre, belli ki sosyal medyada da gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. 80’ler akımına yaptığı bu gönderme ise “Bu akımı biz icat etmedik, içinden geldik” havasıyla oldukça iddialı oldu.