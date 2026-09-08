60’ına Bastı Ama Yıllara Meydan Okudu! Salma Hayek Şaşırttı

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, 60. yaşını yine kendine has bir şekilde kutladı. Doğum günü paylaşımlarıyla her yıl dikkat çekmeyi başaran güzel oyuncu, bu kez kumsalda verdiği cesur pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Meksika asıllı ABD’li oyuncu, sığ sularda uzanarak objektiflere poz verdi. Hayek, birbirinden dikkat çekici karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi görürken, oyuncunun enerjisi ve fit görünümü de takipçilerinin beğenisini topladı.

“60 Ve Minnettar”

Salma Hayek, doğum günü karelerinin yanına ise kısa ama anlamlı bir not ekledi: “60 ve minnettar.”

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Instagram’da 29,2 milyon takipçisi bulunan Hayek’e hayranlarının yanı sıra ünlü isimlerden de mesajlar geldi.

Elle Fanning, Paris Hilton, Rita Ora ve Lindsay Lohan gibi dünyaca tanınan isimler de paylaşımı beğenenler arasında yer aldı. Hayek’in takipçileri ise oyuncunun yeni yaşına oldukça enerjik ve iddialı bir giriş yapmasına kayıtsız kalmadı.

Doğum Günü Pozları Artık Gelenek Oldu

Salma Hayek’in doğum gününü objektif karşısında kutlaması aslında yeni bir şey değil. Oyuncu, geçtiğimiz yıl da 59. yaşını teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla kutlamıştı.

Geçen yılki paylaşımında “Güneşin etrafında 59 tur ve hâlâ dans ediyorum” sözlerini kullanan Hayek, enerjisini bir kez daha göstermişti.

Yıllara Meydan Okuyor

60 yaşına giren Salma Hayek, son paylaşımıyla da yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekti. Kumsalda verdiği doğal ve cesur pozlar, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Görünen o ki Hayek için yaş almak, kutlama yapmak için sadece yeni bir bahane. Ünlü oyuncu, 60. yaşına da bolca enerji, özgüven ve minnettarlıkla “merhaba” dedi.