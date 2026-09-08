Sinem Kobal Ailesiyle Tatili Noktaladı! O Kareler Çok Sevildi

Sinem Kobal, yaz sezonunu eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte geçirdi. Tatilin tadını ailece çıkaran güzel oyuncu, sezonun sonuna gelirken bu özel anlardan bazılarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Kobal’ın sosyal medya hesabından yaptığı aile pozları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yıllardır ekranlarda olan ve özellikle Selena dizisindeki rolüyle hafızalarda yer eden Sinem Kobal, özel hayatını ise mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özellikle kızları Lalin ve Leyla’yı kameralardan uzak büyüten oyuncu, zaman zaman aile hayatından küçük kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Eşi ve Kızlarıyla Mutlu Aile Pozu

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu mutlu evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya geldi.

2020 yılında Lalin’i, 2022 yılında ise Leyla’yı kucaklarına alan çift, kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Yaz boyunca da ailece tatil yapan Kobal, sezonu birlikte çekildikleri renkli karelerle kapattı.

“Annelik Hem Zevkli Hem Zor”

Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda katıldığı Empati programında annelik deneyimini de samimi sözlerle anlatmıştı. İki çocuk annesi olan oyuncu, anneliğin kendisi için hem çok keyifli hem de zaman zaman oldukça zorlayıcı olduğunu söylemişti.

Kobal, “Annelik bitmeyen bir serüven. Hem çok zevk alıyorum hem çok zorlanıyorum” diyerek yaşadığı duyguları açıkça paylaşmıştı.

Şimdi ise yazın son günlerinde gelen aile pozları, Kobal’ın annelik ve aile hayatına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de kısa sürede çok sayıda beğeni ve güzel yorum geldi. Görünen o ki Sinem Kobal için yazın en güzel anıları yine ailesiyle birlikte yaşandı.