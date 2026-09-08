Sinem Kobal Ailesiyle Tatili Noktaladı! O Kareler Çok Sevildi

Sinem Kobal yaz tatilini eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte geçirdi. Güzel oyuncu sezonu ailece verdikleri samimi pozlarla kapattı.

Sinem Kobal Ailesiyle Tatili Noktaladı! O Kareler Çok Sevildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 16:27

Sinem Kobal, yaz sezonunu eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte geçirdi. Tatilin tadını ailece çıkaran güzel oyuncu, sezonun sonuna gelirken bu özel anlardan bazılarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Kobal’ın sosyal medya hesabından yaptığı aile pozları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yıllardır ekranlarda olan ve özellikle Selena dizisindeki rolüyle hafızalarda yer eden Sinem Kobal, özel hayatını ise mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özellikle kızları Lalin ve Leyla’yı kameralardan uzak büyüten oyuncu, zaman zaman aile hayatından küçük kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Eşi ve Kızlarıyla Mutlu Aile Pozu

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu mutlu evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya geldi.

2020 yılında Lalin’i, 2022 yılında ise Leyla’yı kucaklarına alan çift, kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Yaz boyunca da ailece tatil yapan Kobal, sezonu birlikte çekildikleri renkli karelerle kapattı.

“Annelik Hem Zevkli Hem Zor”

Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda katıldığı Empati programında annelik deneyimini de samimi sözlerle anlatmıştı. İki çocuk annesi olan oyuncu, anneliğin kendisi için hem çok keyifli hem de zaman zaman oldukça zorlayıcı olduğunu söylemişti.

Kobal, “Annelik bitmeyen bir serüven. Hem çok zevk alıyorum hem çok zorlanıyorum” diyerek yaşadığı duyguları açıkça paylaşmıştı.

Şimdi ise yazın son günlerinde gelen aile pozları, Kobal’ın annelik ve aile hayatına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de kısa sürede çok sayıda beğeni ve güzel yorum geldi. Görünen o ki Sinem Kobal için yazın en güzel anıları yine ailesiyle birlikte yaşandı.

Benzer Haberler
95 Yaşındaki Rahmi Koç Piste Çıktı! Görenler Şaşkın 95 Yaşındaki Rahmi Koç Piste Çıktı! Görenler Şaşkın
Hande Soral Ne Giydi Böyle? Gala Tarzına Tepki Yağdı Hande Soral Ne Giydi Böyle? Gala Tarzına Tepki Yağdı
Ceyhun Fersoy Neden Gelmedi? “Affet Abi” Diyerek Açıkladı Ceyhun Fersoy Neden Gelmedi? “Affet Abi” Diyerek Açıkladı
Nebahat Çehre’den 80’ler Akımına Olay Gönderme! Bakın Ne Dedi Nebahat Çehre’den 80’ler Akımına Olay Gönderme! Bakın Ne Dedi
60’ına Bastı Ama Yıllara Meydan Okudu! Salma Hayek Şaşırttı 60’ına Bastı Ama Yıllara Meydan Okudu! Salma Hayek Şaşırttı
Songül Karlı’yı Görenler Şaşkına Döndü! “Bu Kim?” Songül Karlı’yı Görenler Şaşkına Döndü! “Bu Kim?”
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
  • 01-09-2026 19:47

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
  • 04-09-2026 13:40

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı
  • 03-09-2026 20:00

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar
  • 07-09-2026 11:06

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar