Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Bir süredir sporla ilgilenen Songül Karlı, geçen aylarda dudaklarını ve kollarını estetik ameliyatla şekillendirmişti. 49 yaşındaki şarkıcının operasyonunun ardından ortaya çıkan son hali, ameliyatından birkaç gün sonra görülmüştü.

Songül Karlı, Instagram hesabından Almanya konseri öncesinde yeni imajını paylaşarak dikkat çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın değişimine "Eski halinden eser yok" ve "Tanıyamadım, çok değişmiş" gibi yorumlarda bulunmuştu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Songül Karlı, son olarak elini göğsünde tuttuğu bir pozuyla dikkat çekti.

Estetik operasyonları ve açıklamalarıyla gündemi sarsan Songül Karlı, son zamanlarda estetik ve filtre kullanımını abartan bir sunucu ve şarkıcıya yöneltilen eleştirilere de maruz kaldı. Bir takipçisi, Karlı'nın filtre kullanımını eleştirerek, "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" ifadesini kullanmıştı.