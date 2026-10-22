Serdar Ortaç Düğünde Fena Bombaladı! Aslıhan Malbora’ya Şok Soru

Serdar Ortaç, Itır Esen ile Engin Aykanat’ın düğününde Aslıhan Malbora’ya “Bununla evlenecek misin?” diye sordu. Ünlü oyuncunun şaşkınlığı dikkat çekti.

Serdar Ortaç Düğünde Fena Bombaladı! Aslıhan Malbora’ya Şok Soru
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 18:20

Ünlü isimleri bir araya getiren düğünde gecenin en dikkat çeken anlarından biri Serdar Ortaç ile Aslıhan Malbora arasında yaşandı. Düğünde sahne alan Ortaç Çağatay Ulusoy’un sevgilisi olan Malbora’ya hiç beklenmedik bir soru yöneltti. Ünlü oyuncu, duyduğu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemezken o anlar davetlilerin de dikkatini çekti.

Ünlü İsimler Bu Düğünde Buluştu

2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat 19 Eylül’de Fransa’nın başkenti Paris’te evlenmişti. Çift Paris’teki nikâhın ardından Türkiye’ye dönerek İstanbul’da görkemli bir düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Magazin dünyasından pek çok tanınmış ismin katıldığı gecede Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Devrim Özkan ve Sümeyye Erdoğan da yer aldı. Çağatay Ulusoy ise sevgilisi Aslıhan Malbora ile düğüne katılan isimler arasındaydı.

Gecenin müzik kısmında sahneye çıkan Serdar Ortaç şarkılarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Ancak Ortaç’ın Malbora’ya yönelttiği soru gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

“Bununla Evlenecek misin?” Diye Sordu

Sahne sırasında Aslıhan Malbora’ya dönen Serdar Ortaç ünlü oyuncuya “Bununla evlenecek misin?” diye sordu. Çağatay Ulusoy’la ilişkisi üzerinden gelen bu beklenmedik soru karşısında Malbora’nın şaşırdığı görüldü.

Ne diyeceğini bilemeyen oyuncunun verdiği tepki dikkat çekerken Çağatay Ulusoy’un yaşananları gülümseyerek karşılaması da gözlerden kaçmadı. Ortaç’ın bu çıkışı düğündeki davetliler arasında ilgi uyandırdı.

Gecenin En Çok Konuşulan Anlarından Biri Oldu

Ünlü çiftin ilişkisiyle ilgili doğrudan gelen bu soru düğünün eğlenceli atmosferine farklı bir an ekledi. Serdar Ortaç’ın spontane çıkışı ve Aslıhan Malbora’nın şaşkınlığı geceden akıllarda kalan görüntüler arasında yer aldı.

Düğün, hem katılan ünlü isimlerle hem sahnede yaşanan bu diyalogla magazin gündeminde dikkat çekti.

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