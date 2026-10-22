Erol Köse’nin Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme! Savcılık Kararını Verdi

Erol Köse’nin 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Şüpheli bulguya rastlanmadı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Erol Köse’nin Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme! Savcılık Kararını Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 18:15

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin 23 Mart’ta hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. İstanbul Maslak’ta yaşadığı binanın 16’ncı katından düşerek yaşamını yitiren Köse’nin ölümüyle ilgili yapılan incelemelerde olayın şüpheli olduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma sonunda da kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Soruşturmada Şüpheli Bir Duruma Rastlanmadı

Erol Köse’nin ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Dosya kapsamında yapılan incelemelerde Köse’nin ölümünün şüpheli olduğunu gösteren herhangi bir tespit yapılamadığı belirtildi.

Sabah’ın haberine göre özellikle cep telefonunda yapılan incelemelerde de olayın şüpheli olduğuna işaret eden bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca Köse’nin ölümünde başka kişilerin kasıtlı ya da kusurlu bir davranışının bulunduğunu gösteren herhangi bir delil elde edilemediği ifade edildi.

Tüm bu değerlendirmelerin ardından savcılık, olayla ilgili kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Böylece Köse’nin ölümüyle ilgili adli soruşturma da tamamlanmış oldu.

Evinde El Yazısıyla Yazılmış Bir Not Bulunmuştu

Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı evde de inceleme yapılmıştı. Bu incelemeler sırasında Köse tarafından yazıldığı öne sürülen el yazısıyla bir not bulunduğu açıklanmıştı.

Söz konusu notta “ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kedime iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı görülmüştü. Notta hastalığına ilişkin sözlerin bulunması olayın ardından kamuoyunun dikkatini çeken ayrıntılardan biri olmuştu.

Ölümüyle İlgili Dosya Kapatıldı

Müzik ve televizyon dünyasında uzun yıllar yapımcı olarak görev yapan Erol Köse’nin ölümü sevenlerini ve sanat camiasını üzmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte adli süreçte de karar aşamasına gelindi.

Savcılık kararında ölümün şüpheli olduğuna veya başka kişilerin sorumluluğuna işaret eden yeterli delil bulunmadığı vurgulandı. Böylece Erol Köse’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma resmen sonuçlandı.

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