Soner Arıca'nın Annesi Altun Arıca Vefat Etti! Cenaze Programı Belli Oldu!

Türk sineması ve müzik dünyasını derinden sarsan bir ölüm haberi geldi. Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca''nın eşi 95 yaşındaki Altun Arıca, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Sanatçı Soner Arıca'nın annesi aktör Kadir İnanır ve Levent İnanır'ın ablası, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi 95 yaşındaki Altun Arıca Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi yarın Fatsa'da toprağa verilecek.

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Vefat eden Altun Arıca Türkiye'nin hem sanat hem de spor geçmişinde çok önemli bağları bulunan asırlık bir çınardı. Arıca'nın kaybı başta Fatsa halkı olmak üzere tüm Türkiye'deki sevenlerini derinden üzdü.



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Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede müşahede altında tutulan Altun Arıca doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından sanatçı Soner Arıca ve İnanır ailesinin üyeleri taziyeleri kabul etmeye başladı.

Altun Arıca'nın cenazesi yarın memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.