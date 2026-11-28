Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlkim’in kaçırılmasıyla büyük bir yıkım yaşayan Serhat, kızına ulaşabilmek için zamana karşı amansız bir mücadele verecek.

Sonay Durulmuyor!

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Güller ve Günahlar’da İlkim’i, Serhat ve Zeynep’ten intikam almak amacıyla kaçıran Sonay, bu kez Serhat’ı hayatının en zor kararlarından birini vermeye zorlayacak. Sonay’ın İlkim’le ilgili söylediği son sözler ise Serhat’ı darmadağın edecek.

Serhat Kızına Ulaşabilecek mi?

Tanıtıma damga vuran sahnede Serhat, dondurucu bir odanın kilidini kırarak içeri girmeye çalışıyor. Kızına ulaşabilmek için zamanla yarışan Serhat’ın çaresizliği ve mücadelesi heyecanı doruğa taşıyor. Peki Serhat, İlkim’i bulup kurtarabilecek mi? Yoksa Sonay’ın intikam planı bu kez de büyük bir felakete mi yol açacak?

NGM imzalı Güller ve Günahlar, nefes kesen sahneleriyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…