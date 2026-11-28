Ara Beni şarkısıyla müzik listelerine damgasını vuran şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde. 41 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabından yayınladığı iddialı pozlarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü isim fit ve formda görüntüsüyle beğeni topladı.

Ara Beni 100 Milyonu Geçti

Müzik çalışmalarındaki başarısını sürdüren Hadise kariyerinin 8. stüdyo albümü H. ile listelerin üst sıralarına yerleşti. Şarkıcının albümdeki Ara Beni şarkısı müzik listelerinde zirvede yer aldı. Parçanın dinlenme sayısı 100 milyonu aştı.

Instagram Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Sahne ve müzik projelerinin yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanan Hadise son olarak Instagram'dan paylaştığı iddialı karelerle dikkat çekti. Şarkıcının fit halinin öne çıktığı fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.