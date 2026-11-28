Uzun yıllardır televizyon projelerinde yer alan oyuncu Ece Uslu, Nihat Odabaşı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Oyunculuk yolculuğuna dair samimi değerlendirmeler yaptı ve başrol oynamak gibi bir hedefinin olmadığını belirtti. Güzel kadın kalıbı nedeniyle televizyonda komedi yapamadığını ifade eden oyuncu sektörün kendisini yoran yönlerine de değindi.

Başrol Oyuncusu Olacağım Diye Girmedim

Kariyerinde başrol etiketinden ziyade canlandıracağı karakterin niteliğine önem verdiğini söyleyen Ece Uslu bu konuyu yıllardır menajeriyle paylaştığını aktardı. İyi bir karakterin kendisi için yeterli olduğunu dile getirdi ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Bana Başrol oyuncusu diyorlar ya, ben başrol oynamak istemiyorum ki. Ben bu işe Başrol oyuncusu olacağım diye girmedim, Oyuncu olacağım diye girdim."

Güzel Kadınsın Algısı ve Komedi Engeli

Tiyatro sahnesindeki komedi performanslarıyla iki kez adaylık elde ettiğini hatırlatan Ece Uslu televizyon ekranlarında aynı fırsatı yakalayamadığını söyledi. Dış görünüşe dayalı kalıpların oyuncu seçimlerini sınırladığını vurgulayan ünlü isim sektördeki yaklaşımı şu sözlerle eleştirdi:

"Çünkü neden? 'Ay güzel kadınsın' bilmem ne… Orada bir garanticilik var seyirci kabul etmezliği var."

Fiziksel Kalıplar ve Sektör Yorgunluğu

Ece Uslu gerektiğinde görünümünde değişiklik yapmaya hazır olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya da 'Aa o sarışın, olmaz' diyorlar. Boyarım saçımı yıpratırım kendimi 2 kilo alırım ya da 5-10 kilo veririm."

Yaşadığı sürece dair yorgunluğunu da dile getiren Uslu "Hiç çekemem Nihat ah çok yoruldum" ifadelerini kullandı.