Kamyonetin Kasasına Yüklenen Hayaller ve Yola Çıkmaya Hazır Bir Aile…

Toros yaylalarından İstanbul’un kalbine uzanan umut dolu bir göç hikayesini ekrana taşımaya hazırlanan TRT 1’in yeni dizisi ‘Güneşli Günler’ sete çıktı. Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan kızları Güneş’in eğitimi için memleketlerini geride bırakıp Nişantaşı’nda lüks bir apartmanın kapıcı dairesine yerleşen Sarıkeçili Yörüğü bir ailenin şehirdeki onur mücadelesini konu alan dizinin çekimleri Torosların eşsiz atmosferinde başladı.

Yayladan İstanbul’a Uzanan Yolculuk

Sarıkeçili Yörüğü ailenin şehirdeki onur mücadelesi, Güneş’in Türkiye birincisi olarak girdiği vakıf üniversitesindeki gençlik dinamikleri ve geçmişin yaralarını umursamaz maskesinin ardına gizleyen varlıklı bir ailenin torunu Kaan ile yollarının kesişmesiyle derinleşiyor. Sınıf farklarını aşan bu karşılaşma, yalnızca iki farklı dünyanın yüzleşmesini değil, bir insanın bir başka insanda kendi vicdanını bulma yolculuğunu anlatacak.



Güneşli Günler Oyuncu Kadrosu ve Yapım Ekibi

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği, hikaye ve senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül’ün kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı ‘Güneşli Günler’in güçlü oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek, Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Uğur Aslan, Ceren Benderlioğlu, Genco Özak, Ecem Çalhan, Eylül Tumbar, Emir Sarıhan, Sinem Dağ, Sena Mercan, Mücahid Temizel, Mesut Yılmaz, Nisan Ulalı ve Perihan Savaş yer alıyor.

‘Güneşli Günler’, çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.