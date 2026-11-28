Oyuncular Demet Özdemir ve Kerem Bürsin yeni bir reklam filmi için bir araya geldi. Aynı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerem Bürsin, Demet Özdemir'in yeteneğine ve enerjisine vurgu yaparken Demet Özdemir ise bu reklam çalışmasının bir dizi projesi öncesinde iyi bir hazırlık olduğunu söyledi.



Doğru Bir İkili Olduk





Reklam filminde Demet Özdemir ile kamera karşısına geçen Kerem Bürsin partnerinin sahne ve set enerjisine dikkat çekti. Uyumlarından söz eden oyuncu duygularını şu sözlerle aktardı:

"Demet'in ne kadar yetenekli ve pozitif bir enerjiye sahip olduğunu herkes biliyor. Doğru bir ikili olduk."

Bu Reklam Bizim İçin İyi Bir Isınma Oldu





Reklam filmindeki ortaklıklarının ilerleyen süreçte bir dizi projesiyle süreceğini açıklayan Demet Özdemir, Kerem Bürsin ile çalışmanın kendisi için taşıdığı anlamı dile getirdi. Güzel oyuncu düşüncelerini şu ifadelerle paylaştı:

"Bu reklam bizim için iyi bir ısınma oldu. Kerem gibi iyi insanlarla çalışmak, yeteneğin ötesinde çok büyük bir hediye."