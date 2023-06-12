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Son Mohikan Okan Bayülgen

Johnny Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da hayranlarına muhteşem bir konser verdi. Johnny Depp'i izlemek için sevgilisi Selin Atasoy ile konser alanına gelen ünlü şovmen Okan Bayülgen, görenleri şaşırttı.

Son Mohikan Okan Bayülgen
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2023 10:21

Okan Bayülgen, geçtiğimiz akşam İstanbul'da gerçekleşen Hollywood Vampires konserine sevgilisi Selin Atasoy ile birlikte katıldı. Johnny Depp'in liderlik ettiği rock grubu, muhteşem performanslarıyla hayranlarını büyülerken, Bayülgen'in beklenmedik tarzı ve görünümü ise olayların odağı haline geldi.

Okan Bayülgen, geçtiğimiz yıllarda televizyon ekranlarında gösterdiği ustalığıyla tanınırken, son zamanlarda imajında yaptığı değişikliklerle de gündemde kendine yer buldu. Konser alanına giderken sergilediği yeni tarzıyla adeta bir punk ikonuna dönüşen ünlü şovmen, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Giyim tarzıyla punk modasına uyum sağlayan Bayülgen'in, saçlarında yaptığı değişiklikler de gözlerden kaçmadı. 

Flaşların patlamasıyla beklenmedik şekilde karşılaşan Bayülgen, "Arkadaşlar, panik yapmayın. Evet, yanlış görmediniz, benim" diyerek konser alanına giriş yaptı. 

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