Son Mohikan Okan Bayülgen

Okan Bayülgen, geçtiğimiz akşam İstanbul'da gerçekleşen Hollywood Vampires konserine sevgilisi Selin Atasoy ile birlikte katıldı. Johnny Depp'in liderlik ettiği rock grubu, muhteşem performanslarıyla hayranlarını büyülerken, Bayülgen'in beklenmedik tarzı ve görünümü ise olayların odağı haline geldi.

Okan Bayülgen, geçtiğimiz yıllarda televizyon ekranlarında gösterdiği ustalığıyla tanınırken, son zamanlarda imajında yaptığı değişikliklerle de gündemde kendine yer buldu. Konser alanına giderken sergilediği yeni tarzıyla adeta bir punk ikonuna dönüşen ünlü şovmen, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Giyim tarzıyla punk modasına uyum sağlayan Bayülgen'in, saçlarında yaptığı değişiklikler de gözlerden kaçmadı.

Flaşların patlamasıyla beklenmedik şekilde karşılaşan Bayülgen, "Arkadaşlar, panik yapmayın. Evet, yanlış görmediniz, benim" diyerek konser alanına giriş yaptı.