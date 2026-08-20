Son Dönemde Abartılı Estetik Müdahaleleriyle Tartışma Yaratan Ünlü İsimler

Ünlülerin paylaştığı her yeni fotoğraf kısa sürede eski karelerle yan yana getiriliyor. Detaylı incelemeler yapılıyor, olası estetik müdahale listeleri hazırlanıyor. Gelin, estetik operasyonlarla görünümleri değişen ve sosyal medyada gündem olan bazı ünlüleri yakından inceleyelim.

Bülent Ersoy Yıllar Sonra Fikrini Değiştirdi

Listenin en yeni ismi Bülent Ersoy. Estetiğe uzun yıllar mesafeli durduğunu söyleyen Diva, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımla operasyon geçirdiğini duyurdu.

Ersoy'a "Lolita lift", orta yüz germe ve alın germe işlemleri uygulanmış. Ardından ilk kez sahneye çıkan sanatçı, seyircilere "Yüzümü beğendiniz mi?" diye sordu. Yeni görünümünden memnun kaldığını saklamayan Diva'nın "Bana abla demeyin" çıkışı da gecenin en çok konuşulan cümlesi oldu.

Ersoy, kararında Seda Sayan ile Safiye Soyman'ın etkisi bulunduğunu da anlattı.

Safiye Soyman "Yepyeni Safiye" Diyerek Döndü

Safiye Soyman'ın değişimi de yılın çok konuşulan magazin başlıkları arasına girdi. Daha önce farklı gençleştirme uygulamalarına başvuran sanatçı, bu kez yüz germe ve gıdı aldırma operasyonu geçirdi.

İyileşme sürecinin ardından kamera karşısına geçen Soyman, yeni hâlini "Yepyeni Safiye" sözleriyle paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede yüzlerce yoruma ulaştı. Bazı takipçileri sonucu beğenirken bazıları değişimi fazla belirgin buldu.

Danla Bilic'te Konu Görünümden Çıkıp Sağlığa Uzandı





Danla Bilic, estetik operasyonları konusunda en açık konuşan sosyal medya isimlerinden. 2025'te yıllar boyunca yaptırdığı işlemlere yaklaşık 300 bin dolar harcadığını açıklamıştı. En büyük pişmanlığıysa kalça bölgesine uygulanan dolgu oldu.

Bilic, dolgu maddesinin vücudunda farklı bölgelere yayıldığını söyleyerek takipçilerini bu işlemden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Maddenin temizlenmesi içinse peş peşe ameliyatlar geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırılan Bilic, yeniden operasyona alındı. Yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulduğunu da kendi hesabından duyurdu. O da yıllar içinde yaşadığı büyük değişimler çok kez magazinin gündemine oturmuştu.

Selen Görgüzel Espriyi Elden Bırakmadı

Selen Görgüzel, 2024'te yüz ve boyun germe operasyonu geçirdi; göz kapaklarındaki fazla deri de alındı. Ameliyat sonrası bandajlı fotoğrafını "Çok gergin olduğum doğrudur" notuyla paylaşması, sürecin en çok konuşulan kısmı oldu.

İyileştikten sonra "Hoş geldin yeni Selen" diyerek son hâlini gösterdi. Değişimi bazı takipçilerince beğenildi, bazı kullanıcılarsa görünümünü başka ünlülere benzetti.

Dilan Çiçek Deniz'in Estetik Müdahaleleri Uzunca Bir Süre Konuşuldu

Dilan Çiçek Deniz’in yüzündeki değişim, son yıllarda sosyal medyanın gündemini epeyce meşgul etti. Oyuncu uzun süre devam eden yorumların ardından katıldığı bir programda estetik müdahale yaptırdığını da doğruladı. Pek çok kişi doğal hâlinin çok güzel olduğunu ve estetik müdahalelerle doğal güzelliğini kaybetmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ünlü isim yaşadıklarının ardından yeni bir estetik operasyona sıcak bakmadığını ve kendisini olduğu hâliyle kabul etmeye çalıştığını dile getirdi.

Melisa Döngel Yaptırdığı İşlemleri Tek Tek Saydı

Melisa Döngel gazetecilerden gelen estetik sorusu karşısında yüzüne uygulanan işlemleri açıkça anlattı. Çene, yanak ve dudak dolgusu yaptırdığını söyleyen oyuncu, bunlara bir miktar botoksun da eşlik ettiğini belirtti.

Döngel'in "Ben benlikten çıkmışım aslında" sözleri kısa sürede magazin manşetlerine taşındı. Oyuncu daha sonra sonucundan memnun olmadığı dolguları doktor kontrolünde erittirmeye karar verdiğini açıkladı.

Döngel, artık yüzüne herhangi bir işlem yaptırmıyormuşi. Oyunculukta mimiklerin önemine değinen genç isim, yüz hareketlerini bozacak noktaya gelen müdahaleleri özellikle istemediğini belirtiyor.