SON Dakika TBMM'ye Vardı! 41-44 Yaş Emekli Oluyor! Erken Emeklilik ONAYLANDI

EYT'yi kaçıranlara daha büyük fırsatlar geliyor. Yeni kanun kapsamında 41 yaşındaki birey bile emekli olacak - Mart ayında yürürlüğe giren EYT trenini kaçıran emekli adaylarını ayağa kaldıracak gelişmeler mevcut. Erken emekliliği kıl payı kaçıranlara yeni fırsatlar doğdu. 41 44 yaş aralığına yeni emeklilik hakkı doğdu.

Gerek SSK gerekse de Bağkurlu çalışanların tek hayali emekli olabilmek. Senelerce çalışmış olan vatandaş emekli olma hayali ile birlikte emeklilik yaşını geriye çekebilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte. Özellikle de Mart ayında onayı verilen EYT yasası ile birlikte SSK ve bağ-kur çalışanları için oluşan prim gün sayısı konusunda yeni düzenlemeler mevcut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Geçtiğimiz günlerde açıklamasını yaptığı emeklilik reformu sayesinde milyonlarca birey erken emeklilik hakkına sahip olabilecek.

İşe giriş tarihi 1999 yılı sonrası olan birey 41 44 yaş arasında emekli olabilecek

SGK tarafından açıklaması yapılan erken emeklilik ile alakalı son dakika açıklamalar sizlerle. Erken emeklilik şartları araştırılıyor. Şubat ayında gündeme çıkan EYT düzenlemesi, Kahramanmaraş depremi sonrasında yasalaşması Mart ayını bulmuştu. EYT yasalaşması sonrasında emeklilik hakkını kazanamayan vatandaş erken emeklilik için prim eşitlemesi ne zaman sorusunun yanıtını araştırırken Diğer taraftan da erken emeklilik şartlarını merak ediyor.

EYT ile birlikte 2 milyondan fazla birey emeklilik hayallerine kavuşmuş maaşını almaya başlamıştı. EYT dışında kalanlar ise açıklaması yapılan yeni emeklilik sistemi ile alakalı detayların yasalaşmasını bekliyor. Hal bu iken SSK ve bağ-kurlu arasındaki prim eşitlemesi ile alakalı da gelişmeler yaşanıyor.

Erken emeklilik şartları değişecek

Emeklilik reformu kapsamında kısmi emeklilikte 15 yıl sigortalı süresi bulunan ve 3600 prim günü olan kişilere emeklilik kapısı aralanacağı bildiriliyor. Kadınlarda 58 olan yaş erkeklerde 60 olarak açıklanmışken yeni düzenlemeler ile birlikte bu şartların daha kolaylaşacağı iddia ediliyor.

Kısmi emeklilik şartları nelerdir

Uzun süredir gündemde olan kısmı emeklilik konusu prim gün sayısını dolduramayan emekliler için geçerli olup belirli bir yaşa geldikten sonra emeklilik hakkı tanınması olarak biliniyor. Çalışılan statü, İşe başlama tarihi ve yaş durumuna göre değişkenlik gösteren kısmi emeklilik düzenlenmesinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması ve 15 yıl sigortalı bulunması durumunda ise beklenilen Prim gün sayısına doldurmaları ile birlikte 50-60 yaş aralığında emekli olabiliyor. Öte yandan gündemde olan 4.500 gün prim ödeme şartı ise 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar için geçerli olacağı bildiriliyor. 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk defa çalışmaya başlayanlar 25 yıl sigortalılık suresi bulunmak kaidesiyle hemen emekli olabiliyor.

İşte SGK tarafından yapılan yaş açıklaması

Erkeklerin 4/a (SSK)'lı olarak 3600 güne göre emeklilik şartları

15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,

3600 gün prim ödemiş olmak,

Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1. 23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler 55 Yaşında

2. 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında

3. 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 Yaşında

4. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 Yaşında

5. 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 Yaşında

6. 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 Yaşında

Kadınların 4/a (SSK)'lı olarak 3600 güne göre emeklilik şartları

15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,

3600 gün prim ödemiş olmak,

Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1. 23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler 50 Yaşında

2. 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 Yaşında

3. 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 Yaşında

4. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında

5. 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 Yaşında