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Son dakika... İstanbul'da deprem

Marmara Denizi çevresinde merkezlenen bir deprem meydana geldi. İstanbul ve Bursa'da hissedilen depremin ardından AFAD, son dakika açıklamasında bulundu.

Son dakika... İstanbul'da deprem
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-12-2023 10:49

Marmara Denizi'nde saat 10.42 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak belirlendi. Depremin merkezi Gemlik Körfezi'nde yer alırken, derinliği 8.98 km olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.





CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da Kaan Temeltaş'a canlı yayında yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. Kuzeyde beklediğimiz kuzey kolu üzerinde bir deprem değil. Büyük Marmara depremi üzerine gelecek bir deprem değil. Gemlik'ten geçen İznik Gölü'nün üzerinden geçen bir fay zonu daha var. Yine bu da Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde. Bu bölgedeki depremler büyük depremler üretebilir." şeklinde konuştu.

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