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SON DAKİKA! Emekliye 3. İkramiye Açıklaması Yapıldı! TBMM Açılışı Öncesinde Onay Aldı

Emekliye 3. ikramiye ödemesi için kollar sıvandı.

SON DAKİKA! Emekliye 3. İkramiye Açıklaması Yapıldı! TBMM Açılışı Öncesinde Onay Aldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-09-2023 19:00

Emekliye Temmuz ayında yapılan zam sonrasında tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yüzde 25'lik emekli zammı artan enflasyon rakamları karşısında etkisizliğini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan emekli maaş düzenlemesi bildirgesi, emeklinin ilgi odağı oldu. Ağustos ayında tatile giren TBMM 1 Ekim de yeni yasama yılına başlayacak. Ve emekli maaş zammı ile alakalı gelişmelerin ilk konu olarak görüşüleceği bilinirken öte yandan Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine emekliye özel 3. ikramiye ödemesi yapılacak. Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi adı altında yapılması planlanan ödemenin tek seferlik, sadece 2023 yılına özel olacağı bilinirken, miktarı da araştırma konusu olmuş bulunuyor. Peki emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kaç para yatacak? Emekli 3. ikramiyesi ne kadar olacak?

Şu sıralar sosyal medya da ve kulislerde dolanan bilgilerde emekliye cumhuriyet ikramiyesi ile alakalı miktar detayları mevcut. Emekliye özel olarak hediye niteliğinde ödenecek olan ikramiye tutarının 5.000 TL ya da 10.000 TL olacağı konuşuluyor. 

Emekliye 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle kutlama amacı ile ikramiye ödemesi yapılacağı konuşuluyor. Milyonlarca emekli ülkemiz için en önemli günde alacağı ikramiye ile birlikte çifte bayram yapacağı biliniyor. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramında senede iki sefer ikramiye ödemesi almaktadır. İlk 900 TL ile başlayan ikramiye ödemesi sonrasında bin TL'ye çıkartılmış geçtiğimiz sene 1100 TL olarak ödenen ikramiye tutarı ise bu sene 2000 TL olarak güncellenmiştir. Bu sene toplamda 4.000 TL olarak ödenen Bayram ikramiyelerine ek olarak 3. ikramiye ödemesinin yapılacağı Hükümete yakın isimler tarafından açıklanmış bulunuyor.

Öyle ki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak çalışmalara ve hazırlıklara devam ettiği de bildiriliyor. Imzaların atılması durumunda ikramiye ödemesi açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Tek seferlik olarak ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin en az 5.000 TL olacağı iddia ediliyor.

Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman ödenecek

Bakanlıkların çalışmaya devam ettiği Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile alakalı Meclis'in açılması sonrasında başlayacak olan görüşmelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde netleşeceği biliniyor. Emekliye emekli zammı sonrasında ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, 2024 Ocak zammına kadar emeklinin ihtiyacını karşılaması amacı güdüyor.

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