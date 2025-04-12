Son Dakika: Danla Bilic'i Darbeden Berk Çetin Yakalandı

Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic’e Şiddet İddiası

Ünlü fenomen Danla Bilic, Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün restoranında, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildiğini öne sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli Berk Çetin’i Denizli’de yakaladı.

İlk İfade Geldi: “Darbetmedim, Sadece Omzunu İttim”

Emniyete götürülen Berk Çetin, olay günü kulübe ders almak için gittiğini ve Danla Bilic’in orada olacağından habersiz olduğunu ifade etti.

Bilic’le karşılaşınca selam vermek amacıyla yanına gittiğini söyleyen Çetin, “Bana hakaret etti. Sinirle omzunu ittirdim. Yere düşmedi ama birkaç adım geri gitti,” dedi. Çetin, yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Soruşturma Sürüyor

Şikayetçi olan Danla Bilic’in ifadesiyle birlikte olay yargıya taşındı. Emniyet birimleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceliyor. Çetin'in geçmişte hakkında açılan asılsız şikâyetler olduğunu ileri sürmesi ise dikkat çekti.

Olayla ilgili yasal süreç devam ederken, kamuoyunun gözü hem Bilic’in hem de Çetin’in yapacağı yeni açıklamalarda.