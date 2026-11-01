Seren Serengil Ölümden Döndüğünü Anlattı! “Kemiklerim Eridi”

Seren Serengil, zayıflamak için geçirdiği ameliyatların ağır sonuçlarını anlattı. 42 kiloya düştüğünü, kemiklerinin eridiğini ve boyunun kısaldığını söyledi.

Seren Serengil Ölümden Döndüğünü Anlattı! “Kemiklerim Eridi”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2026 18:47

Seren Serengil yıllardır gündemden düşmeyen kilo verme süreciyle ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayşe Arman'ın programına konuk olan Serengil zayıflamak uğruna geçirdiği ameliyatları ve sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını tüm açıklığıyla anlattı. Ünlü isim bir dönem tartıda 42 kiloyu gördüğünü ve yaşadıklarının hayatında derin izler bıraktığını söyledi.

Kilo konusunun kendisi için yıllardır büyük bir hassasiyet taşıdığını belirten Serengil “Kilo benim gerçekten travmam” diyerek bu süreçte neler yaşadığını gözler önüne serdi.

Zayıflamak İçin Peş Peşe Ameliyatlar Geçirdi

Seren Serengil kilo verme hikâyesinin ilk olarak mide ameliyatıyla başladığını anlattı. Bu operasyonun ardından kilo verdiğini söyleyen ünlü isim çocuk sahibi olabilmek için kullandığı hormonların etkisiyle yeniden kilo aldığını belirtti.

Daha sonra bir televizyon programına başlayacağını ve tekrar zayıflamak istediğini anlatan Serengil kilo alma korkusunun kendisini yeniden ameliyata yönelttiğini söyledi. Bu kez gastrik bypass operasyonu geçirdiğini ifade eden ünlü isim sonrasında yaşadıklarının ise hiç beklediği gibi olmadığını dile getirdi.

“42 Kiloya Düştüm Kemiklerim Eridi”

Ayşe Arman'ın çevresinden gelen uyarıları neden dikkate almadığını sorması üzerine Serengil “Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm” yanıtını verdi.

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken oldukça zorlandığı anlaşılan Serengil ameliyatların ardından kemiklerinin eridiğini ve boyunun 3 santimetre kısaldığını söyledi. Ünlü isim o günleri “Ölüyordum ben” sözleriyle anlattı.

Yemeklerden Sonra Yarım Saat Uzanmak Zorunda Kaldı

Serengil'in açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de ameliyat sonrası yaşadığı sindirim sorunları oldu. Safra kesesinin alındığını söyleyen ünlü isim bağırsaklarının fazla kesilmesi nedeniyle yemeklerden sonra yarım saat uzanmak zorunda kaldığını anlattı.

Zayıflamak için çıktığı yolun kendisi açısından ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu anlatan Serengil'in sözleri yaşadığı sürecin kolay geçmediğini bir kez daha ortaya koydu.

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