Emre Kınay’dan Şaşırtan Hamle! Hakaret Edenlere Dava Açtı

Oyuncu Emre Kınay tiyatro sahnesinde yaşanan gülme krizinin ardından kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere daha fazla sessiz kalmadı. Evrim Alasya ile birlikte sahne aldığı “İki Bekar” oyununda yaşanan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine eleştirilerin hedefi olan Kınay, hukuki yollara başvurma kararı aldı. Üstelik ünlü oyuncunun davalardan kazanacağı parayla ilgili de dikkat çeken bir planı var. Kınay elde edilecek tazminatların tek kuruşuna dokunmadan hayvan barınaklarına bağışlanacağını açıkladı.

Tiyatro Sahnesindeki Gülme Krizi Gündem Oldu

Emre Kınay ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı “İki Bekar” adlı tiyatro oyununda yaşanan ilginç anlar izleyicilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oyunun bir bölümünde Evrim Alasya'nın performansı karşısında gülmeye başlayan Kınay kahkahalarını tutmakta zorlandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte yorumlar da peş peşe geldi. Bazı kullanıcılar yaşananları eğlenceli bulurken bazıları oyuncuların sahnedeki tavrını eleştirdi. Ancak eleştirilerin bir kısmının hakaret ve küfür içermesi Emre Kınay'ın tepkisini çekti.

“Hepsine Dava Açacağız” Diyerek Rest Çekti

35 yıldır tiyatro yaptığını hatırlatan Emre Kınay canlı performans sırasında her türlü insani durumun yaşanabileceğini söyledi. Bazen insanın sinirlenebileceğini, bazen de kendisini tutamayıp gülebileceğini belirten oyuncu hakaret içeren yorumlara karşı avukatını devreye soktuğunu açıkladı.

Kınay, yorumların tek tek kayıt altına alındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını belirterek artık bu tür davranışlara sessiz kalmayacağını söyledi.

Tazminat Paraları Kedi ve Köpeklere Gidecek

Kınay'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntı ise davalardan kazanılacak paranın nereye harcanacağı oldu. Ünlü oyuncu elde edilecek tazminatların tamamını hayvan barınaklarındaki kedi ve köpeklerin beslenmesi için kullanacağını duyurdu.

“Buradan aldığımız tazminat paralarıyla da barınaktaki köpekleri, kedileri doyuracağız, bir kuruşuna dokunmadan” diyen Kınay bu kararını açıkça ortaya koydu.

Bot Hesaplara Karşı da Harekete Geçiyor

Emre Kınay sıfır takipçili ve bot hesaplar üzerinden yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili de işlem başlatılacağını söyledi. Oyunu izlemeden yorum yapanlara tepki gösteren oyuncu eleştiriyle hakaretin birbirinden farklı şeyler olduğunu hatırlattı.

Bundan sonra kimsenin moralini bozmasına izin vermeyeceğini belirten Kınay sahneye çıkarken enerjisini korumak istediğini de sözlerine ekledi. Görünen o ki ünlü oyuncu kendisine yönelik hakaretler konusunda geri adım atmaya niyetli değil.