Ata Demirer'den İğne İtirafı! “İşim Olmaz” Diyerek Noktayı Koydu

Ünlü komedyen Ata Demirer verdiği kilolarla son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yaklaşık 30 kilo veren Demirer'in son görüntüsü hayranlarını şaşırtırken zayıflama sürecinde neler yaptığı da merak konusu oldu. Fit görünümüyle dikkat çeken ünlü komedyen bu değişimin arkasındaki sırları anlattı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Demirer Dilara Alemdar ile yaşadığı aşkla magazin basınının yakın takibinde. Ancak bu kez konuşulan konu aşk hayatı değil geçirdiği büyük fiziksel değişim oldu.

“İşim Olmaz İğneyle”

Ata Demirer kilo verme süreciyle ilgili merak edilen sorulara oldukça net yanıt verdi. Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuşan komedyen zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki ihtimallere açıklık getirdi.

Bu yöntemle kilo vermediğini özellikle vurgulayan Demirer “Yok canım, ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle” diyerek iddiaları reddetti.

Peki 30 kiloyu nasıl verdi? Demirer'in anlattıklarına göre işin sırrı beslenme düzenini değiştirmek ve sporu hayatının bir parçası haline getirmek. Ünlü isim öğlen ve akşam yemeklerinde ekmek tüketmediğini, düzenli spor yaptığını söyledi.

Beslenme Düzenini Baştan Aşağı Değiştirdi

Ata Demirer'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise insülin direnciyle ilgili süreci oldu. Ünlü komedyen insülin direncini kontrol ettirdiğini ve bu konuda uygun tedavi gördüğünü anlattı.

“Ömür Boyu Sürecek”

Demirer'e göre bu değişim birkaç ay uygulanıp bırakılacak geçici bir diyet değil. Daha önce verdiği kiloları geri almasının nedenlerinden birinin eski yaşam düzenine dönmek olduğunu belirten komedyen artık alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini söyledi.

“O ömür boyu sürecek. Öyle 6 aylığına, 9 aylığına yapılan bir şey değil” diyen Ata Demirer kalıcı bir değişime odaklandığının altını çizdi. Görünen o ki ünlü komedyen yeni yaşam düzenini sürdürmekte oldukça kararlı.