Tarkan ve Orhan Gencebay'dan Olay Düet! Dinleyen Mest Oldu

Türk müziğinin iki önemli ismi Orhan Gencebay ve Tarkan bir araya gelerek müzikseverlere güzel bir sürpriz yaptı. Usta sanatçı Orhan Gencebay bağlamasını eline alıp unutulmaz eserlerinden “Hatasız Kul Olmaz”ı çalmaya başladı. Megastar Tarkan da bu özel ana sesiyle eşlik etti. İkilinin birlikte şarkı söylediği anlar kısa sürede ilgi çekti.

Bu keyifli buluşmadan görüntüleri ise Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medya hesabından paylaştı. Böylece iki kuşağın sevilen sanatçılarının aynı şarkıda buluşmasına müzikseverler de tanıklık etti.

Orhan Gencebay Bağlamasıyla Döktürdü

Paylaşılan görüntülerde Orhan Gencebay'ın bağlamasını eline alarak “Hatasız Kul Olmaz”ı çaldığı görülüyor. Yıllardır dinleyicilerin gönlünde ayrı bir yere sahip olan esere bu kez Tarkan da eşlik ediyor. Gencebay'ın bağlaması ve Tarkan'ın güçlü sesi bir araya gelince ortaya oldukça keyifli anlar çıkıyor.

İkilinin samimi görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti. Sevim Emre paylaşımına “Tarkan'ımla Orhan'ım, iyi geceler” notunu ekledi. Bu sıcak mesaj da buluşmanın ne kadar keyifli geçtiğini gözler önüne serdi.

Tarkan'ın Şarkıyla Geçmişten Gelen Bir Bağı Var

Aslında Tarkan için “Hatasız Kul Olmaz” yabancı bir eser değil. Megastar, Orhan Gencebay'ın bu sevilen şarkısını daha önce de seslendirmişti. Tarkan 2012 yılında yayımlanan “Orhan Gencebay ile Bir Ömür” adlı saygı albümünde eseri kendi yorumuyla müzikseverlerle buluşturmuştu.

Aradan geçen yılların ardından iki sanatçının yeniden aynı şarkıda buluşması bu nedenle ayrı bir anlam taşıyor. Hem Orhan Gencebay'ın unutulmaz bestesi hem de Tarkan'ın yorumu, ortaya nostalji dolu bir müzik anı çıkardı.

Müzik dünyasının iki farklı kuşağını temsil eden sanatçıların bu samimi buluşması dinleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.