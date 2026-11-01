Zeynep Bastık Evliliğinin Ardından İlk Kez Bu Kadar Açık Konuştu

Serkay Tütüncü ile evlenen Zeynep Bastık, özel hayatına dair konuştu. “Mutlu bir yuva önceliğimdi, çok şükür kurduk” sözleri dikkat çekti.

Zeynep Bastık Evliliğinin Ardından İlk Kez Bu Kadar Açık Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2026 17:34

Şarkıcı Zeynep Bastık eylül ayında oyuncu Serkay Tütüncü ile hayatını birleştirmişti. Evliliğinin ardından yeniden yoğun iş temposuna dönen Bastık hem özel hayatıyla hem müzik çalışmalarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Hayatındaki önceliklerin zamanla değiştiğini söyleyen şarkıcının özellikle mutlu yuva sözleri dikkat çekti.

Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Bastık konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni şarkısından evliliğine eşiyle geçirdiği zamandan müzik çalışmalarına kadar pek çok konuda konuştu.

Yeni Şarkısını İlk Kez Sahneye Taşıdı

Sözleri ve müziği yakın arkadaşı Emir Can İğrek'e ait olan “Evin Yolu” isimli şarkısını ilk kez sahnede seslendiren Zeynep Bastık oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

Şarkıyı çok sevdiğini ve ona güvendiğini belirten sanatçı ilk dinleyişte insanlarda güçlü duygular uyandırabilecek özel bir eser olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bastık'ın yeni şarkısı için duyduğu heyecan müzikseverlerin de merakını artırdı.

“Çok Şükür Mutlu Yuvamızı Kurduk”

Eylül ayında Serkay Tütüncü ile evlenen şarkıcı hayatındaki önceliklerin dönem dönem değiştiğini anlattı. Bir süre mutlu bir yuva kurmanın kendisi için ilk sırada olduğunu söyleyen Bastık bu isteğini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı “Mutlu bir yuva önceliğiyle geçirdiğim bir dönem vardı, çok şükür kurduk. Şimdi her şey çok güzel ve yolunda. Artık işlerimize geri döndük” sözleriyle evliliğinin kendisine iyi geldiğini anlattı.

Yoğun Tempoda Birlikte Vakit Yaratıyorlar

Bastık kendisinin de Serkay Tütüncü'nün de oldukça yoğun çalıştığını söyledi. Düğünün ardından ikisinin de kendi işlerine döndüğünü belirten şarkıcı boş zamanlarını ise evde birlikte geçirmeyi tercih ettiklerini anlattı.

Eşinin müzikle yakından ilgilendiğini de söyleyen Bastık, Serkay Tütüncü'nün çok iyi bir müzik kulağı olduğunu vurguladı. Hatta yeni şarkılarını çoğu zaman ilk dinlettiği kişilerden birinin eşi olduğunu belirtti. Tütüncü'nün stüdyo kayıtlarını merak ettiğini ve gitar çalmaya da ilgi duyduğunu ekledi.

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