Deniz Seki'den Şaşırtan İtiraf: "Rabbim Bana Dur Dedi"

Ünlü şarkıcı Deniz Seki yaşadığı talihsiz kazanın ardından uzun süredir sahnelerden uzaktı. Yaklaşık üç ay önce evinde düşerek leğen kemiğini kıran ve ameliyat geçiren Seki zorlu tedavi sürecini geride bıraktı. Fizik tedaviyle yeniden sağlığına kavuşan sanatçı sonunda hayranlarıyla buluştu ve ilk konserini verdi.

56 yaşındaki şarkıcının sahnelere dönüşü sevenlerini de sevindirdi. Bir süredir dinlenmek ve iyileşmek için kendine zaman ayıran Seki yeniden mikrofon başına geçmenin heyecanını yaşadı. Üstelik bu süreçte yalnızca fiziksel olarak toparlanmakla kalmadı bol bol kitap okuyup yeni şeyler üretmeye de fırsat buldu.

“Rabbim Bana Dur Dedi Ben de Durdum”

Konser öncesinde 2. Sayfa’ya konuşan Deniz Seki geride bıraktığı üç ayı nasıl geçirdiğini anlattı. Bu dönemde dinlendiğini üretmeye devam ettiğini ve uzun zamandır görmediği dostlarıyla bir araya geldiğini söyleyen sanatçı kendisine gösterilen ilginin de mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Seki, yaşadığı süreci anlatırken oldukça samimi ifadeler kullandı. Sevenlerinin desteğinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten şarkıcı “Çok sevenim varmış. Binlerce kere şükürler olsun” diyerek duygularını paylaştı.

Zorlu Sürecin Ardından Yeni Bir Başlangıç

Yaşadığı kazanın ardından bir süre sahnelerden uzak kalmak zorunda olan Deniz Seki bu aranın aslında kendisine iyi geldiğini düşünüyor. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen sanatçı yaşadıklarını da hayatın kendisine verdiği bir mola olarak değerlendirdi.

“Rabbim bana ‘dur’ dedi. Ben de durdum. Kaldığım yerden devam etme zamanı” sözleriyle yeniden sahnelere dönmenin heyecanını dile getiren Seki, artık kaldığı yerden devam etmeye hazır.

Üç aylık aranın ardından yeniden hayranlarının karşısına çıkan şarkıcı için bu konser yalnızca sahnelere dönüş değil aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamına geliyor.