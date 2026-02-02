Son Dakika: Barış Murat Yağcı Havalimanında Gözaltına Alındı!

Survivor 2026 kadrosunda yer alan ve bir süredir Dominik’te bulunan ünlü oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, Türkiye’ye giriş yaptığı an jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Yağcı’nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Dominik Dönüşü Kelepçe

Hakkındaki iddialar nedeniyle günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Barış Murat Yağcı'nın gözaltı süreci şu şekilde gelişti:

Havalimanında Müdahale: Bugün öğle saatlerinde uçaktan inen Yağcı, pasaport kontrolü sırasında hakkındaki yakalama kararı uyarınca emniyet güçlerince durduruldu.

Jandarmaya Sevk Edildi: Havalimanındaki ilk işlemlerinin ardından ünlü oyuncu, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İfade Verecek: Yağcı’nın "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" veya "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" gibi iddialar kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

Soruşturmada Çember Daralıyor

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimlerin ardından Barış Murat Yağcı'nın da gözaltına alınması, soruşturmanın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Hatırlanacağı üzere, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Raun geçtiğimiz saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.