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Son Dakika... Asgari ücretliye yılda 4 kez zam.

2024 yılı asgari ücreti için belirleme süreci bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla başlıyor. Bu toplantılar ve belirlenecek rakam, milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiş durumda. Bu süreçte, DİSK'ten asgari ücretlileri sevindirecek bir teklif geldi; sendika, asgari ücrete 4 defa zam yapılmasını önerdi.

Son Dakika... Asgari ücretliye yılda 4 kez zam.
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-12-2023 12:20

2024 yılında uygulanacak asgari ücret, milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu önemli konuyu değerlendirmek üzere bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Yüksek enflasyon ve alım gücündeki gerileme, çalışan kesimin yüksek bir zam oranı talep etmesine neden oluyor. Son iki yıldır yılda iki kez artırılan asgari ücrette, bu yıl tek bir zam yapılması bekleniyor.

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ise asgari ücretlileri sevindirecek bir teklifle masaya oturuyor. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2024 yılı asgari ücreti için yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hükümetin belirlediği enflasyon hedeflerini tutturamadığına dikkat çeken Çerkezoğlu, 13 maddelik taleplerini sıralayarak, "Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir" şeklinde konuştu.

Çerkezoğlu, "Yıllar sonra ilk kez DİSK olarak bir rakam önerisi paylaşmayacağız" diyerek, "Çünkü bugün 1 Aralık, biz zamlı asgari ücreti 1 Şubat'ta alacağız. Bugün söylediğimiz rakamın 2 ay sonra uçup gideceğini çok iyi biliyoruz. Rakamların peşinde koşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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