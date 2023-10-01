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SON DAKİKA! Ankara Kızılay'da Canlı Bomba Saldırısı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı girişimi yaşandı. İki teröristin gerçekleştirdiği bu saldırı girişimine dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detayları paylaştı.

SON DAKİKA! Ankara Kızılay'da Canlı Bomba Saldırısı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 10:30

 

Ankara'nın Çankaya ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde bombalı terör saldırısı girişimi yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bu kritik olayla ilgili detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya: "Sabah saatlerinde Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde 2 terörist bomba yüklü araçla saldırı girişiminde bulundu. Bu teröristlerden biri patlama eylemini gerçekleştirirken, diğeri olay yerinde etkisiz hale getirildi."

Polislerin Durumu ve Olay Sonrası Alınan Önlemler

Bakan Yerlikaya, olay esnasında yaralanan emniyet mensupları hakkında da bilgilendirme yaptı: "Yaralanan polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş hastanede tedavi altındalar. Şükürler olsun ki, hayati tehlikeleri yok. Kahraman polislerimize en kısa sürede iyileşmelerini diliyorum."

Saldırı sonrasında, TBMM'ye alınan ekstra güvenlik önlemleriyle giriş çıkışlar geçici olarak askıya alındı.

Olay Yerinden Gelen Bilgiler

Yetkililer, 38 plakalı gri Kango marka araçla İçişleri Bakanlığı'nın nizamiyesine gelen iki şahsın saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. Bu saldırı girişimi esnasında bir terörist canlı bomba olarak hayatını kaybetti, diğeri ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Başsavcılık Soruşturma Başlatıyor

Olayın ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı. Resmi açıklamada, olaya dair yayımlanacak haberlerle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirildiğine dair bilgi verildi.

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