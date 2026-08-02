Somer Sivrioğlu'nun Eren Kaşıkçı Paylaşımı Gözyaşlarına Boğdu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı anlamlı fotoğraf ve kısa not sosyal medyada binlerce kişiyi derinden etkiledi.

Somer Sivrioğlu'nun Eren Kaşıkçı Paylaşımı Gözyaşlarına Boğdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 14:04

MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı herkesi derinden sarstı. Henüz 37 yaşında hayata veda eden başarılı şefin ardından hem ailesi hem yakın dostları peş peşe duygusal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun yaptığı paylaşım da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Acı Haber Herkesi Yasa Boğdu

Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunmasının ardından sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç şef için önce İstanbul'da tören düzenlendi ardından cenazesi memleketi Tokat'a götürüldü.

Tokat'ın Musullu köyünde düzenlenen cenaze törenine ailesi yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Gözyaşlarının dinmediği törende Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanırken yaşananlar uzun süre konuşuldu.

Somer Şef Eski Fotoğrafı Paylaştı

Acının ardından MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından Eren Kaşıkçı ile birlikte katıldıkları Kültür Yolu Festivali'nde çekilmiş samimi bir kareyi paylaşan ünlü şef birçok kişiyi duygulandırdı.

Fotoğrafta çocuklarla birlikte gülümseyen ikilinin neşeli hali dikkat çekerken Somer Sivrioğlu paylaşımına yalnızca "Allah var, gam yok" notunu ekledi. Kısa ama anlamlı bu mesaj, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Eşinin Paylaşımı Yürek Burktu

Eren Kaşıkçı'nın eşi Ecem Kaşıkçı da cenazenin ardından yaptığı paylaşımıyla herkesi duygulandırdı. Kızı Maya'nın babası için yaptığı resmi mezarına bıraktıklarını anlatan Ecem Kaşıkçı bu vedanın hayatının en zor anlarından biri olduğunu dile getirdi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken birçok kişi aileye destek mesajları gönderdi.

Maya'nın Masum Anları Dikkat Çekti

Cenazenin ardından Eren Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Murat Pala'nın paylaştığı görüntüler de büyük ilgi gördü. Babasını toprağa verdikten bir gün sonra küçük Maya'nın köyde doğayla vakit geçirdiği anlar izleyenleri hem hüzünlendirdi hem de duygulandırdı.

Bir yanda Somer Sivrioğlu'nun eski bir anıyla yaptığı anlamlı veda diğer yanda eşi ve kızının paylaşımları... Tüm bu kareler Eren Kaşıkçı'nın sevenlerinin hafızasında bıraktığı derin izi bir kez daha gözler önüne serdi.

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