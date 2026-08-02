Doğukan Güngör Haysiyet Setini Bıraktı! Balat'ta Yaptığı Olay Oldu

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Haysiyet için Balat'ta çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ise bu kez performansıyla değil çocuklarla yaşadığı samimi anlarla gündeme geldi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra vakit kaybetmeden sete dönen başarılı oyuncu mahallede karşılaştığı çocukların oyun davetini geri çevirmedi.

Çocukların Davetini Kırmadı

Çekimlere verilen kısa bir arada Balat sokaklarında toplanan çocuklar Doğukan Güngör'ü voleybol oynamaya davet etti. Oyuncu da yoğun tempoya rağmen çocuklarla vakit geçirmekten kaçınmadı. Bir anda kurulan oyun hem set ekibinin hem çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

Çocuklarla kahkahalar eşliğinde top oynayan Güngör'ün doğal tavırları kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Sete denk gelen vatandaşlar da o renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Balat'ın Mahalle Ruhu Sete Yansıdı

Haysiyet dizisinin hikâyesinde mahalle kültürü önemli bir yer tutuyor. Balat'ın samimi atmosferi de çekimlere birebir yansımış durumda. Doğukan Güngör'ün çocuklarla kurduğu sıcak iletişim dizinin anlatmak istediği mahalle dayanışması ve komşuluk ruhunu adeta gerçek hayatta da gösterdi.

Bu görüntüler dizi başlamadan bile izleyicilerde olumlu bir izlenim oluştururken "Balat'ta Haysiyet maçı" yorumları da sosyal medyada dikkat çekti.

Yeni Dizi İçin Geri Sayım Başladı

Haysiyet birbirine tamamen zıt iki ailenin çatışmasını ve bu hikâyenin ortasında filizlenen imkânsız bir aşkı ekrana taşıyacak. Doğukan Güngör ise dizide, doğrularından vazgeçmeyen mahalle delikanlısı Mehmet karakterini canlandıracak. Mehmet'in en büyük sınavı ise aşkı ile haysiyeti arasında kalacağı zorlu seçim olacak.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Haysiyet eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken Balat sokaklarından gelen bu samimi görüntüler diziye olan merakı şimdiden artırmış durumda.