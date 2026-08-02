Ekin Uzunlar Gecesine Horon Damgası! Meydan Nefes Alamadı

Ekin Uzunlar Değirmendere Festivali'nde sahneye çıktı binlerce kişi kemençe eşliğinde horona durdu. Meydandaki coşku geceye damga vurdu.

Ekin Uzunlar Gecesine Horon Damgası! Meydan Nefes Alamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 14:35

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gecenin en çok beklenen ismi ise Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Ekin Uzunlar'dı. Sahneye çıkar çıkmaz meydandaki coşku bir anda zirveye ulaştı.

Meydan Bir Anda Horon Alanına Döndü

Çınarlık Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Ekin Uzunlar'ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçının kemençeyi eline almasıyla birlikte atmosfer tamamen değişti. Hareketli parçalar başladığında kalabalık da kendini müziğin ritmine bıraktı ve meydan adeta dev bir horon halkasına dönüştü.

Genç yaşlı demeden herkes aynı coşkuyla eğlenirken ortaya çıkan görüntüler festivale damga vurdu. Şarkılar boyunca tempo bir an bile düşmedi izleyenler uzun süre bu anların keyfini çıkardı.

Sanatçıdan Seyirciye Teşekkür

Konser sonunda Ekin Uzunlar Değirmendere'de sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kendisini yalnız bırakmayan binlerce müziksevere teşekkür eden sanatçı, gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Geceye katılan vatandaşlar da konser boyunca telefonlarıyla bol bol görüntü çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Festival alanındaki enerjinin uzun süre hafızalardan silinmeyecek türden olduğu yorumları yapıldı.

Festival Coşkusu Gün Boyu Sürdü

Konser öncesinde ise festival kapsamında düzenlenen geleneksel Değirmendere Fındığı Yarışması'nın kazananları açıklandı. Dereceye giren üreticilere ödülleri törenle verilirken festival alanında gün boyunca renkli etkinlikler düzenlendi.

Ancak gecenin yıldızı hiç kuşkusuz Ekin Uzunlar oldu. Sevilen sanatçının sahnedeki enerjisi kemençe performansı ve peş peşe seslendirdiği hareketli şarkılar sayesinde binlerce kişi unutulmaz bir festival akşamı yaşadı. Değirmendere'de oluşan o horon halkaları ise gecenin en çok konuşulan görüntüleri arasındaki yerini aldı.

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