Sibil Çetinkaya İlk Kez Anlattı Lüks Tatilin Gizli Kuralı İfşa Oldu!

Sosyal medyada gördüğümüz o kalabalık tatillerin masrafları nasıl karşılanıyor hiç merak ettiniz mi? İşte bu sorunun cevabını fenomen Sibil Çetinkaya verdi. Yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubuyla Mikonos'ta katıldığı bekarlığa veda organizasyonunun ardından herkesin aklındaki o soruya açıklık getirdi.

20 Kişi Aynı Villada Tatil Yaptı

Sibil Çetinkaya kuzeni Derev Clara Kösedağ'ın bekarlığa veda partisi için arkadaş grubuyla birlikte Mikonos'a gitti. Tam 20 kişilik ekip, üç katlı büyük bir villada konakladı. Her gün farklı beach'lere gidildi akşamları partiler düzenlendi ve konsept kıyafetlerle renkli paylaşımlar yapıldı.

Dışarıdan bakıldığında oldukça gösterişli görünen bu tatilin perde arkasında ise oldukça planlı bir organizasyon vardı.

Herkes Kendi Hesabını Ödüyor

En çok merak edilen konu ise harcamaların nasıl yapıldığıydı. Sibil Çetinkaya'nın anlattığına göre işin sırrı oldukça basit. Grup olarak ortak bir harcama takip uygulaması kullanıyorlar.

Kim market alışverişi yaptıysa restoranda hesabı kim ödediyse ya da herhangi bir masrafı kim karşıladıysa uygulamaya tek tek giriyor. Sistem de otomatik olarak herkesin ne kadar ödeme yapması gerektiğini hesaplıyor. Tatilin sonunda ise herkes sadece kendi payına düşeni ödüyor.

Alman Usulü Sistem Dikkat Çekti

Bu yöntem birçok kişiyi şaşırttı. Çünkü özellikle bekarlığa veda organizasyonlarında masrafların ev sahibi tarafından karşılanması gerektiğini düşünenler de var. Ancak Sibil Çetinkaya ve arkadaş grubu uzun zamandır bu sistemi kullandıklarını ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını söylüyor.

Sık sık birlikte seyahat eden kalabalık gruplar için bu yöntem hem hesap karmaşasını ortadan kaldırıyor hem de kimsenin ekstra yük altına girmemesini sağlıyor. Görünen o ki sosyal medyada kusursuz görünen tatillerin arkasında eğlence kadar iyi planlanmış bir bütçe yönetimi de bulunuyor.