Herkes İyileşti Sandı! Semiramis Pekkan Gerçeği Açıkladı

Semiramis Pekkan uzun süredir verdiği kanser mücadelesiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. 2025 yılında akciğer kanseri teşhisi alan usta sanatçı en zorlu dönemi atlattığını söylese de tedavisinin hâlâ devam ettiğini belirtti. Yaşadıklarını tüm samimiyetiyle anlatan Pekkan süreç boyunca moralini yüksek tutmaya çalıştığını söyledi.

Her Şey Talihsiz Bir Kazayla Başladı

Aslında hiçbir şikâyeti yoktu. Köpeğini gezdirirken yaşadığı talihsiz bir düşme sonrası hastaneye giden Semiramis Pekkan tedbir amaçlı yaptırdığı detaylı kontroller sayesinde akciğerindeki kitleyi öğrendi. Doktorlar erken teşhis sayesinde hastalığa zamanında müdahale edildiğini söyledi. Pekkan da o kazanın hayatını değiştirdiğini ve belki de kendisini büyük bir tehlikeden kurtardığını dile getirdi.

Tedavi Kolay Geçmedi

Kemoterapi sürecinin düşündüğünden daha zor geçtiğini söyleyen sanatçı özellikle saçlarının dökülmeye başladığı ilk anı hiç unutamadığını anlattı. Ne kadar hazırlıklı olursa olsun o an büyük bir şok yaşadığını ifade eden Pekkan zaman zaman çabuk yorulduğunu ancak hastalığın temposuna saygı göstermeyi öğrendiğini söyledi.

Moralini Hep Yüksek Tutmaya Çalıştı

Semiramis Pekkan, hastalık boyunca kendisine acınmasını hiç istemediğini özellikle vurguladı. "Vah vah" diyerek yaklaşan insanlardan uzak durduğunu söyleyen sanatçı her sabah makyajını yaptığını, küpelerini taktığını ve güne güçlü başlamaya çalıştığını anlattı. Ona göre moral tedavinin en önemli parçalarından biri.

Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Mart ayında kemoterapiyi tamamlayan Pekkan tedavisinin henüz tamamen bitmediğini ancak en ağır kısmın geride kaldığını söyledi. Saçlarının yeniden çıkmaya başladığını belirten sanatçı artık doğal görünümünü çok sevdiğini ve bir daha saçını boyatmayı düşünmediğini dile getirdi.

Duaların ve sevginin kendisine büyük güç verdiğini söyleyen Semiramis Pekkan şimdi hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ifade etti. En büyük mesajı ise çok netti: Erken teşhis hayat kurtarıyor ve umudu hiçbir zaman kaybetmemek gerekiyor.