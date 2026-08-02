Pelin Uluksar Allan Hakko'nun Kalbini İşte Bu 3 Kuralla Fethetmiş!

Allan Hakko ile mutlu birlikteliğini sürdüren Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralını ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Pelin Uluksar Allan Hakko'nun Kalbini İşte Bu 3 Kuralla Fethetmiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 14:16

Pelin Uluksar son dönemde sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Yaklaşık bir yıldır iş insanı Allan Hakko ile mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu, bu kez ilişkisinin neden bu kadar sağlam yürüdüğünü anlattı. Samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Aşkları Hâlâ İlk Günkü Gibi Devam Ediyor

2025 yazından bu yana birlikte olan Pelin Uluksar ve Allan Hakko, magazin dünyasının göz önündeki çiftlerinden biri haline geldi. Birlikte verdikleri pozlar ve uyumlarıyla sık sık dikkat çeken ikili ilişkilerini gözlerden uzak ama sağlam adımlarla yaşamayı tercih ediyor. Görünen o ki bu uyumun arkasında sadece romantizm değil güçlü bir iletişim de var.

Mutlu İlişkinin Üç Sırrını Tek Tek Anlattı

Pelin Uluksar'a göre uzun soluklu ve sağlıklı bir ilişkinin en önemli noktalarından biri merak duygusunu kaybetmemek. Ona göre insanlar yıllar geçse bile birbirini tanımaya devam etmeli ve karşısındaki kişinin değişen yönlerini keşfetmeye açık olmalı.

İkinci önemli konu ise gerçekten dinlemek. Oyuncu sadece konuşmayı değil, karşı tarafı dikkatle dinlemenin ilişkideki bağları güçlendirdiğini düşünüyor. Ona göre insanlar birbirini gerçekten dinlediğinde birçok sorun daha ortaya çıkmadan çözülebiliyor.

Sevginin En Güzel Tanımını Yaptı

Uluksar'ın en çok dikkat çeken sözleri ise sevgiyle ilgili oldu. Güzel oyuncu, gerçek sevginin karşı tarafı değiştirmeye çalışmak olmadığını söyledi. Asıl önemli olanın sevdiğin insanın kendini rahat hissedebileceği ve potansiyelini ortaya koyabileceği güvenli bir alan oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı. Pek çok kişi oyuncunun ilişkilere dair bakış açısını haklı bulurken bazı kullanıcılar ise bu açıklamaları "sağlıklı ilişkinin özeti" olarak değerlendirdi. Pelin Uluksar ve Allan Hakko cephesinde ise şimdilik her şey yolunda görünmeye devam ediyor.

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