Katy Perry Şoke Oldu! Mikrofonu Uzattığı Herkes Türk Çıktı

Sunny Hill Festivali'nde seyircilerle sohbet eden Katy Perry mikrofonu uzattığı herkesten aynı cevabı aldı. Ünlü yıldızın şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu.

Katy Perry Şoke Oldu! Mikrofonu Uzattığı Herkes Türk Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 14:30

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecenin en çok konuşulan performanslarından biri ise dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry'ye aitti. Ancak konser sırasında yaşanan eğlenceli bir an, şarkılarının bile önüne geçti.

Mikrofonu Uzattığı Herkes Aynı Cevabı Verdi

Konserin en coşkulu anlarında seyircilerin arasına yaklaşan Katy Perry hayranlarıyla sohbet etmek istedi. Elindeki mikrofonu ön sıradaki izleyicilere uzatarak "Nereden geliyorsunuz?" diye sordu. Beklediği cevaplar farklı ülkeler olurken aldığı yanıtlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Mikrofonu uzattığı neredeyse herkes tek bir ağızdan "Türkiye!" diye cevap verdi. Arka arkaya gelen aynı yanıtlar hem Katy Perry'yi hem festival alanındaki binlerce kişiyi kahkahaya boğdu.

O Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Ünlü şarkıcının şaşkın bakışları ve ardından verdiği doğal tepkiler kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi. Videolar milyonlarca kez izlenirken, Türk kullanıcılar da yorumlarda "Her yerde biz varız" ve "Katy Perry sonunda gerçeği gördü" gibi esprili paylaşımlar yaptı.

Festivale katılan Türk hayranların yoğunluğu konserin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Özel Hayatı da Gündemde

Katy Perry son dönemde yalnızca konserleriyle değil özel hayatıyla da konuşuluyor. Uzun yıllar birlikte olduğu Orlando Bloom ile yollarını ayırmasının ardından adı bu kez Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile anılmaya başladı.

İkilinin birlikte görüntülenmesi ve ardından gelen romantik paylaşımlar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak Priştine konserinde yaşanan o eğlenceli "Türkiye" sürprizi, tüm bu gelişmeleri geride bırakarak günün en çok konuşulan anlarından biri olmayı başardı. Katy Perry'nin şaşkınlığı ise izleyenlerin yüzünü güldüren unutulmaz anlar arasında yerini aldı.

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