Somer Sivrioğlu restoranındaki kişi başı ücreti açıkladı: "Asgari ücretli gelemez"

MasterChef’in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, ünlü sanatçı Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği samimi sohbette dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Avşar’ın, “Asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler” sözleri üzerine Somer Şef, İstanbul’daki restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı.

Somer Sivrioğlu restoranındaki kişi başı ücreti açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2024 12:52

MasterChef programının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar’ın sunduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına konuk oldu. Samimi anların yaşandığı programda, Sivrioğlu'nun İstanbul'daki restoranında uygulanan fiyatlar gündeme geldi.

Hülya Avşar, Sivrioğlu'na asgari ücretle çalışan insanların restoranına gidip gidemeyeceği sorusunu yönelterek, "Asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi. Somer Şef ise restoranın lüks olmadığını, fiyatları makul tutmaya çalıştığını belirtti. Ancak kişi başı fiyatların 2000-3000 TL civarında olduğunu söyleyince, Avşar, "Asgari ücret için değil. Onun üstünde olan insanlara göre de ucuzsun belki" şeklinde karşılık verdi.

Sohbetin devamında, Hülya Avşar, "Nasıl olsa parası olan geliyor, fiyatı artıranlar çok mu?" diye sorunca Somer Sivrioğlu, özellikle Bodrum'daki restoranlardan örnek vererek, "Bodrum'da lahmacun fiyatlarıyla endeksleniyor ama Maça Kızı gibi yerler çok özel, onların fiyatlarına göre değerlendirilmemeli" dedi.

Bu samimi diyalog, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, restoranlardaki fiyat politikaları üzerine tartışmalara neden oldu.

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