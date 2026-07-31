Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel Yeni Tatil Rotasını Paylaştı

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel'in sosyal medya hesabında paylaştığı tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel Yeni Tatil Rotasını Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 20:37

Cemre Baysel yoğun geçen dizi çekimlerinin ardından tatil sezonunu açtı. Kanal D platformunda yayınlanan "Güller ve Günahlar" projesinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü isim set çalışmalarına ara verilmesini fırsat bildi. Sezon boyunca sürdürdüğü tempolu çalışma sürecinin yorgunluğunu atmak isteyen yetenekli aktris rotasını Kuzey Avrupa’ya çevirdi. Güzel havaların tadını çıkarmak isteyen oyuncunun bu kez tercihi Danimarka oldu.

Danimarka Sokaklarında Şehir Keşfi

Farklı kültürleri ve coğrafyaları keşfetmeye olan merakıyla bilinen başarılı oyuncu Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da keyifli anlar yaşadı. Tarihi dokusu, estetik mimarisi ve renkli kanallarıyla dünya genelinde ilgi gören kenti adım adım gezen oyuncu tatil sürecinden özel anlar biriktirdi. Şehrin simge mekanlarını ziyaret eden ve Kopenhag sokaklarında uzun yürüyüşler yapan ünlü oyuncu gezi boyunca çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal Medya Hesabında Yoğun İlgi

Sosyal ağları aktif şekilde kullanan ünlü isim Danimarka seyahatinde kaydettiği özel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 7,5 milyon kişilik dev bir takipçi kitlesine hitap eden Cemre Baysel’in paylaşımı kısa süre içerisinde geniş bir etkileşim dalgası oluşturdu. Doğal tarzı ve fit görünümüyle öne çıkan oyuncunun yeni fotoğrafları binlerce beğeni alırken çok sayıda olumlu yorumla da desteklendi.

Yeni Sezon Öncesi Enerji Depoluyor

"Güller ve Günahlar" dizisindeki Zeynep karakteriyle izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu tatil dönüşünde yeni dönem çekimleri için yeniden kamera karşısına geçecek. Şehir gezilerine olan düşkünlüğüyle tanınan ünlü ismin Kopenhag sonrasında yeni bir rotaya geçip geçmeyeceği de hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

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