Somer Şef’ten Olay Hamle! Kapanan Mekanını Kebapçı Yaptı

MasterChef Somer Sivrioğlu daha önce kapanan restoranının bulunduğu mekanı boş bırakmadı. Ünlü şef aynı noktada bu kez kebap konseptiyle yeni bir işletme açtı.

Somer Şef’ten Olay Hamle! Kapanan Mekanını Kebapçı Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 22:06

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu restoran işinde yine şaşırtan bir hamle yaptı. Daha önce işlettiği mekanın kapanmasının ardından herkes o yerin ne olacağını merak ederken Somer Şef beklenmedik bir şekilde aynı noktayı değerlendirmeye karar verdi.

Üstelik bu kez konsept tamamen farklı. Ünlü şef eski restoranının bulunduğu yeri kebapçıya dönüştürerek müşterilerinin karşısına yeni bir anlayışla çıktı.

Eski Mekan Kapanmıştı

Somer Sivrioğlu’nun daha önce işlettiği restoran isim hakkına sahip markanın İstanbul’daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle kapanmıştı. Böylece Somer Şef’in de o marka altında hizmet veren işletmesi faaliyetlerine son vermiş oldu.

Ancak Sivrioğlu mekanın kapanmasıyla birlikte buradan tamamen vazgeçmedi. Restoranın bulunduğu yeri yeniden değerlendiren ünlü şef bu kez bambaşka bir mutfak anlayışıyla yola devam etmeye karar verdi.

Yani mekan kapanınca kapısına kilit vurup bırakmak yerine kolları sıvayıp yepyeni bir konsept hazırladı.

Bu Kez Menüde Kebap Var

Somer Şef’in yeni adresindeki konsept ise kebap üzerine kurulu. Daha önce farklı bir restoran anlayışıyla kullanılan mekan artık kebap severleri ağırlıyor.

Ünlü şefin bu değişikliği gastronomi kariyerindeki farklı yönlerini de bir kez daha ortaya koyuyor. Televizyonda MasterChef jürisi olarak izlediğimiz Sivrioğlu, restoran tarafında da yeni fikirler denemeye devam ediyor.

Aynı mekanda bambaşka bir konsepte geçiş yapılması da doğal olarak merak uyandırdı.

Somer Şef Yeni Bir Sayfa Açtı

Restoran sektöründe yaşanan değişikliklere rağmen mekanın yerini koruyan Somer Sivrioğlu bu kez kebap konseptiyle yoluna devam ediyor.

Kısacası daha önce kapanan restoranın kapıları yeniden açıldı ama içeride artık bambaşka bir dünya var. Somer Şef, eski mekanını kebapçıya çevirerek hem mevcut noktayı değerlendirdi hem restoran kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu.

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