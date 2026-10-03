Şebnem Ferah Sahneye Çıktı Ankara Resmen İnledi!

Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Şebnem Ferah yaklaşık 6 yıllık aranın ardından yeniden sahnelere döndü ve Ankara’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’nda gerçekleşen buluşmaya tam 52 bin kişi katıldı. Üstelik konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Ferah’ın sahneye çıkmasıyla birlikte alanı dolduran binlerce kişi sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Ankara’da Şebnem Ferah Coşkusu!

Uzun zamandır Şebnem Ferah’ı sahnede görmeyi bekleyen hayranları sonunda bu özleme kavuştu. İstanbul ve İzmir konserlerinin ardından Ankara’ya gelen sanatçı sahneye çıktığı anda büyük alkışlarla karşılandı.

Konserin açılışında LED ekrana yansıtılan anka kuşu metaforu da geceye ayrı bir anlam kattı. Ardından Çakıl Taşları ve Başka Bir Yol Var şarkılarıyla başlayan performans ilerleyen dakikalarda adeta müzik şölenine dönüştü.

Can Kırıkları, Sil Baştan, Sigara, Bu Aşk Fazla Sana, Mayın Tarlası ve Deli Kızım Uyan gibi yıllardır dillerden düşmeyen şarkılar peş peşe geldi. 52 bin kişi de bu şarkılara eşlik ederek konserin coşkusunu katladı.

Şebnem Ferah Heyecanını Gizleyemedi

Sahnedeki enerjisi kadar samimi açıklamalarıyla da dikkat çeken Ferah aradan geçen yılların ardından yeniden bu kadar kalabalık bir dinleyici kitlesiyle buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını anlattı.

İlk üç dört şarkıda heyecanının oldukça yüksek olduğunu söyleyen sanatçı soğuk hava nedeniyle sohbeti fazla uzatmadan şarkılarına devam etmek istedi. Ayrıca kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek herkese güzel bir akşam diledi.

Sıradaki Durak Bursa!

Ankara konserinin ardından Şebnem Ferah’ın konser maratonu devam ediyor. Sanatçı 10 Ekim’de Antalya’da, 17 Ekim’de İstanbul’da sahneye çıkacak. 24 Ekim’de ise Bursa’daki hayranlarıyla buluşacak. Ardından 31 Ekim’de Adana, 7 Kasım’da yeniden İstanbul konseriyle turnesini sürdürecek.

Görünen o ki Şebnem Ferah’ın sahnelere dönüşü hayranlarının uzun süredir beklediği büyük bir kavuşmaya dönüştü. Ankara gecesi de bunun en güzel örneklerinden biri oldu.