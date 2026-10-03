Melek Mosso’nun İspanyol Aşkı Aileye Girdi

Melek Mosso’nun özel hayatında yeni bir dönem başladı. Serkan Sağdıç ile yaklaşık iki yıl süren evliliğini tek celsede ve dostça bitiren şarkıcı ayrılığın ardından yeniden aşka yelken açtı. Mosso’nun yeni sevgilisinin İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias olduğu ortaya çıktı.

İkili ilişkilerini gözlerden tamamen uzak yaşamıyor. Sosyal medyada birlikte mutluluk pozları paylaşan çift kısa süre önce Miguel’in memleketi İspanya’ya da gitti. Mosso’nun burada sevgilisinin ailesiyle tanışması ise ilişkinin geldiği noktayı bir hayli dikkat çekici hale getirdi.

İspanya’da Aileyle Tanıştı

Yeni aşkıyla birlikte İspanya’ya giden Melek Mosso burada Jose Miguel Gonzalez Iglesias’ın ailesiyle bir araya geldi. Şarkıcı katıldığı bir davette basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını da samimi şekilde yanıtladı.

Mosso’nun anlattıklarına bakılırsa ilişki sadece romantik paylaşımlardan ibaret değil. Şarkıcı sevgilisinin ailesiyle iletişim kurabilmek için dil konusunda da kendisini geliştirmeye çalışıyor.

İngilizce ve İspanyolca Seferberliği

Melek Mosso Miguel ile ilk tanıştığı dönemde İngilizcesinin çok iyi olmadığını söyledi. Şimdilerde ise bu konuda biraz ilerlediğini anlatan şarkıcı ilk başta İspanyolca öğrenmeye çalıştığını da belirtti.

Ancak Miguel’in ona “Önce İngilizceyi bitirmen lazım” dediğini anlatan Mosso İspanya’ya gittiğinde ailesiyle konuşabilmek için bildiği küçük küçük kelimeleri kullanmaya başladığını söyledi. Sürekli İspanyolca konuşulan bir ortamda bulunmanın da işe yaradığını belirten şarkıcı zamanla dili doğal şekilde anlamaya başladığını ifade etti.

Yeni Aşkta Yüzü Gülüyor

Serkan Sağdıç ile yollarını ayırdıktan sonra aşka küsmediğini açıkça söyleyen Melek Mosso şimdi yeni ilişkisiyle gündemde. İspanyol sevgilisiyle birlikte geçirdiği keyifli anları paylaşan şarkıcının ilişkinin bu aşamasında sevgilisinin ailesiyle de tanışması dikkat çekti.