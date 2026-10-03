İkinci Bebeğine Gün Sayıyor! Gamze Erçel’den Yeni Pozlar

Gamze Erçel şu sıralar ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erçel, bu kez ayna karşısında çektiği hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Karnının iyice belirginleştiği kareler kısa sürede dikkat çekti.

Hande Erçel’in ablası olan Gamze Erçel özel hayatıyla ilgili gelişmeleri de takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Şimdilerde ise evde tatlı bir telaş var. Çünkü aile yeni bebeğin gelişini bekliyor.

“Küçük Ailemiz Büyüyor”

Gamze Erçel geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel “Küçük ailemiz büyüyor” sözleriyle güzel haberi vermişti.

Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenen Gamze Erçel’in bu evlilikten Mavi adında bir kızı bulunuyor. Şimdi ise Mavi’nin bir kız kardeşi olacak.

Hande Erçel Gözyaşlarını Tutamadı

Gamze Erçel’in hamilelik haberi aile içinde de büyük mutluluk yarattı. Özellikle kardeşi Hande Erçel’in haberi öğrendiği andaki tepkisi dikkat çekti.

Gamze daha sonra hamile olduğunu Hande’ye nasıl söylediğini de takipçileriyle paylaşmıştı. Haberi duyan Hande Erçel’in gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü. Kardeşinin yeni bebeğine kavuşacak olması belli ki Hande için de oldukça duygusal bir an olmuştu.

Bir Kızı Daha Olacak

Ailenin merakla beklediği bebeğin cinsiyeti de kısa süre önce belli olmuştu. Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte kameraların karşısına geçmiş ikinci bebeğinin de kız olacağını öğrenmişti.

O anları sosyal medyada paylaşan Erçel bebeğine kavuşmak için ne kadar heyecanlı olduğunu “Seninle tanışmak için çok heyecanlıyız” sözleriyle dile getirmişti.

Doğum İçin Geri Sayım Başladı

Şimdi ise gözler doğum gününe çevrilmiş durumda. Karnı iyice belirginleşen Gamze Erçel ayna karşısında verdiği yeni pozlarla hamileliğinin son dönemlerinden kareler paylaştı. Takipçileri de bu doğal ve samimi görüntülere yoğun ilgi gösterdi.