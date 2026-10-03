Özlem Gültekin Çelik Soruşturmasında Şok Tutuklama!

Spiker Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki doktor eşi Özlem Gültekin Çelik’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden H.Ç. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken hazırlanan otopsi raporu da Çelik’in ölümüne ilişkin önemli bir ayrıntıyı ortaya koydu.

Otopsi Raporunda Propofol Detayı

Çelik’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından ölümün yüksek dozda propofol kullanımına bağlı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında gizli tanıkların ifadeleri ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler de mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda olay günü Çelik’in ölümüne neden olduğu belirtilen maddelerin temin edilmesiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir’de operasyon düzenlendi. Operasyon İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından H.Ç. hakkında tutuklama kararı verildi. Ç.K., F.A., H.Y. ve P.Ç. için ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Özlem Gültekin Çelik’in ölümüyle ilgili soruşturmanın yeni bulgular üzerinden sürdüğü belirtildi. Otopsi raporunda yer alan propofol tespiti tanık ifadeleri ve telefon incelemelerinden elde edilen bilgilerin soruşturmanın önemli başlıkları arasında olduğu görülüyor.

Şimdilik soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklanırken diğer 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin devam ettiği bildirildi.