Simge Sahneye Damga Vurdu! Hoparlörün Üzerine Uzandı

Şarkıcı Simge son konserinde yine sahne performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevilen şarkıcı enerjisi ve tarzıyla gece boyunca hayranlarından büyük ilgi görürken özellikle “Kalpsiz Bir Serseri” şarkısı sırasında yaptığı hareket uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Sahneye oldukça iddialı çıkan Simge şarkının ritmine kendini kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Ünlü popçu performansın bir bölümünde sahnedeki hoparlörün üzerine uzanarak şarkısını söylemeye devam etti. O anları gören hayranları da büyük bir coşkuyla Simge’ye eşlik etti.

Hoparlörün Üzerine Uzandı

Simge’nin sahnedeki rahat tavırları ve enerjisi konser alanındaki atmosferi bir anda değiştirdi. “Kalpsiz Bir Serseri”yi seslendiren sanatçı şarkının temposuna uygun hareketleriyle adeta kendinden geçti.

Hoparlörün üzerine uzanarak şarkıya devam eden Simge sahnedeki özgüveniyle dikkat çekti. Konseri izleyenler ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Tarzıyla da Göz Doldurdu

Sadece sahne şovuyla değil kıyafeti ve genel tarzıyla da beğeni toplayan Simge konser boyunca oldukça şık bir görüntü sergiledi. Zarif görünümüyle dikkat çeken sanatçı sahnedeki enerjisiyle birleşen tarzı sayesinde hayranlarından tam not aldı.

Simge’nin performansı sosyal medyada da konuşulurken özellikle hoparlörün üzerine uzandığı anlar konserin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Hayranlarından Büyük İlgi

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Simge dinleyicileriyle birlikte eğlenceli bir gece geçirdi. Şarkıcının sahnedeki enerjisi gecenin başından sonuna kadar devam etti.

“Kalpsiz Bir Serseri” sırasında yaşanan o sıra dışı an ise gecenin adeta final görüntüsü gibi akıllarda kaldı. Simge hem sesi hem cesur sahne performansıyla bir kez daha neden dikkat çeken pop yıldızlarından biri olduğunu gösterdi.