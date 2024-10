Somebody Somewhere final sezonuyla yayında

Başrolünü ve yürütücü yapımcılığını ünlü komedyen-şarkıcı Bridget Everett’in üstlendiği dizinin üçüncü sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Şarkı söyleyerek yaşadığı süreçleri atlatmaya ve kabullenmeye çalışan Sam, dışlanmış insanlardan oluşan bir toplulukla ‘kendini bulmaya’ devam ediyor. Yeni sezonda her şeye rağmen Sam’in yaşadığı gelişim ve değişim gözler önüne seriliyor.

Bridget Everett’in başrolünü üstlendiği Somebody Somewhere’de kendisine Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison, Tim Bagley, Murray Hill, Jennifer Mudge, Mercedes White, Meighan Gerachis ve üçüncü sezona dahil olan Ólafur Darri Ólafsson eşlik ediyor.

Eleştirmenler tarafından ‘kahkaha garantili’ olarak bahsedilen dizi için ‘hem kalbinizi kıracak hem de tekrar iyileştirecek’ şeklinde yorumlar yapıldı. Bridget Everett’in hayranlık uyandıran performansıyla birlikte özgün bir anlatıma sahip olan ‘Somebody Somewhere’ final sezonuyla izleyicisiyle buluşuyor.

Somebody Somewhere üçüncü ve final sezonuyla BluTV’de yayında.



Somebody Somewhere | 3. Sezon | Fragman